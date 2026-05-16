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Sábado, 16 de mayo de 2026
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ISIS

Ráfagas de disparos y explosiones: EE. UU. revela video de operativo para abatir a jefe del Estado Islámico

mayo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFRICOM
Foto: AFRICOM
Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS a nivel mundial, cayó ante los ataques coordinados en el noreste de Nigeria.

Fuerzas de Estados Unidos se aliaron con el Ejército de Nigeria para abatir a uno de los líderes más importantes del grupo terrorista Estado Islámico.

Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS a nivel mundial, cayó ante los ataques coordinados en el noreste de Nigeria.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en la noche del viernes el éxito en las operaciones con Nigeria contra los terroristas del Estado Islámico.

"Esta noche, bajo mis órdenes, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", dijo Trump en Truth Social.

Al-Minuki fue objeto de sanciones estadounidenses en 2023 por sus vínculos con el grupo Estado Islámico, que mantiene una importante presencia en algunas zonas de África Occidental.

"Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra los estadounidenses", aseguró el presidente Trump.

Asimismo, añadió que, "con su baja, la actividad global del ISIS se ve considerablemente mermada".

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En la publicación, Trump también agradeció al gobierno de Nigeria por su "colaboración" en la operación.

Estados Unidos anunció en 2023 la inclusión de al-Minuki en la lista de "terroristas globales" del gobierno estadounidense, a quien describió como un alto dirigente del Estado Islámico con base en el Sahel y miembro de su Dirección General de Provincias, el órgano administrativo del grupo que proporciona "orientación operativa y financiación en todo el mundo".

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