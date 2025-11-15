Devastador incendio destruyó pabellón de un monumento histórico de China que tiene más de 1.500 años

Uno de los monumentos más importantes de China fue destrozado por las incontrolables llamas de un fuerte incendio.

El pabellón Wenchang del templo Yongqing, que tiene más de 1.500 de años de historia, fue destrozado por un incendio de gran magnitud en la madrugada del pasado 11 de noviembre.

Según se informó las incontrolables llamas comenzaron a afectar la histórica estructura a las 3:00 a.m y luego se propagaron con mucha rapidez.

En los videos que han circulado en redes sociales se ve como las llamas y varias nubes de humo rodean y salen del pabellón.

El pabellón del antiguo templo, que fue construido en el año 536 d. C., sufrió graves daños y fueron muy pocas las partes de su infraestructura las que resultaron ilesas.

Algunos medios locales como Global Times, han informado que las primeras investigaciones indican que el incendio pudo darse por una falla eléctrica o el uso de velas.

Por su parte, la comunidad que solía acudir al pabellón ha iniciado una campaña para recaudar fondos para la reconstrucción.

Pero los expertos comentan que la reconstrucción del pabellón pude tardar de meses a años dependiendo de la magnitud de los daños.

La estructura que está ubicada en la ciudad de Zhangjiagang en la provincia china de Jiangsu, al este del país, es considerado por muchos expertos como uno de los lugares budistas más representativos.

Es un templo estaba consagrado a Wenchang Dijun, la deidad taoísta de la cultura y la literatura de China.