María Corina Machado agradeció a los senadores estadounidenses por “el firme apoyo a la democracia y libertad de las Américas”

Tras su encuentro con varios senadores estadounidenses en el Capitolio, el pasado 15 de enero, la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, agradeció en nombre de su nación y de la región el “firme apoyo” que estos han demostrado en pro de la “libertad y la democracia de las Américas”.

“En nombre del pueblo venezolano, deseo expresar mi profundo agradecimiento por la cálida recepción y la productiva reunión con un grupo bipartidista de senadores estadounidenses”, expresó Machado por medio de sus redes sociales.

Para la también Nobel de la Paz, este encuentro “fue una oportunidad única para agradecer a cada uno de ellos por su firme apoyo a la democracia y la libertad en las Américas”.

Asimismo, María Corina manifiesta que actos como estos permiten “reafirmar nuestra firme determinación de avanzar en la transición de Venezuela hacia la democracia”. Esto teniendo en cuenta el papel que ha jugado la nación norteamericana en medio de la libertad de la nación caribeña.

“Los venezolanos saben que no estamos solos; nos mantenemos firmes, sabiendo que podemos contar con ustedes y con el pueblo estadounidense a través de los valores que compartimos”, añadió.

Finalmente, la líder democrática de Venezuela dejó claro que, una vez se restablezca de manera total la democracia en su país, están dispuestos a convertir al país sudamericano “en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio, aprovechando al máximo nuestro potencial como sociedad y como nación”.

Durante su visita a los Estados Unidos, el pasado jueves 15 de enero, María Corina Machado también tuvo un encuentro con el presidente norteamericano, Donald Trump, a quien, como símbolo de agradecimiento por su apoyo a la libertad de la nación caribeña, le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz, que le había sido concedida a ella por el Comité Noruego del Nobel.