NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a los senadores estadounidenses por “el firme apoyo a la democracia y libertad de las Américas”

enero 19, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Machado dejó ver que, una vez restablecida la transición democrática, su país se convertirá en uno de los principales aliados de los Estados Unidos.

Tras su encuentro con varios senadores estadounidenses en el Capitolio, el pasado 15 de enero, la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, agradeció en nombre de su nación y de la región el “firme apoyo” que estos han demostrado en pro de la “libertad y la democracia de las Américas”.

o

“En nombre del pueblo venezolano, deseo expresar mi profundo agradecimiento por la cálida recepción y la productiva reunión con un grupo bipartidista de senadores estadounidenses”, expresó Machado por medio de sus redes sociales.

Para la también Nobel de la Paz, este encuentro “fue una oportunidad única para agradecer a cada uno de ellos por su firme apoyo a la democracia y la libertad en las Américas”.

Asimismo, María Corina manifiesta que actos como estos permiten “reafirmar nuestra firme determinación de avanzar en la transición de Venezuela hacia la democracia”. Esto teniendo en cuenta el papel que ha jugado la nación norteamericana en medio de la libertad de la nación caribeña.

o

“Los venezolanos saben que no estamos solos; nos mantenemos firmes, sabiendo que podemos contar con ustedes y con el pueblo estadounidense a través de los valores que compartimos”, añadió.

Finalmente, la líder democrática de Venezuela dejó claro que, una vez se restablezca de manera total la democracia en su país, están dispuestos a convertir al país sudamericano “en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio, aprovechando al máximo nuestro potencial como sociedad y como nación”.

Durante su visita a los Estados Unidos, el pasado jueves 15 de enero, María Corina Machado también tuvo un encuentro con el presidente norteamericano, Donald Trump, a quien, como símbolo de agradecimiento por su apoyo a la libertad de la nación caribeña, le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz, que le había sido concedida a ella por el Comité Noruego del Nobel.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Senado de Estados Unidos

Donald Trump

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Diosdado Cabello y Gustavo Petro - Fotos: AFP
Diosdado Cabello

"Salió a decir unas barbaridades": Diosdado Cabello cuestiona a Petro por lo que dijo sobre un supuesto ataque de EE. UU. en diciembre a una instalación en Venezuela

Donald Trump/ María Corina Machado- AFP
Donald Trump

Trump confirma que María Corina Machado le entregó el Premio Nobel de la Paz: "un gesto maravilloso de respeto mutuo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Dragon | Foto AFP
Nasa

Cuenta regresiva en el espacio: Crew-11 vuelve a la Tierra y la NASA lo transmitirá este miércoles en vivo, estos son los horarios

Diosdado Cabello y Gustavo Petro - Fotos: AFP
Diosdado Cabello

"Salió a decir unas barbaridades": Diosdado Cabello cuestiona a Petro por lo que dijo sobre un supuesto ataque de EE. UU. en diciembre a una instalación en Venezuela

Donald Trump/ María Corina Machado- AFP
Donald Trump

Trump confirma que María Corina Machado le entregó el Premio Nobel de la Paz: "un gesto maravilloso de respeto mutuo"

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Ucrania

Estos son los 20 puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Trump y Zelenski

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y María Corina Machado - Fotos AFP/EFE
Gobierno de Donald Trump

"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre