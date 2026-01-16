NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Aviación

Autoridad aérea de Estados Unidos advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de varias regiones, entre ellas Bogotá

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Espacio aéreo de Colombia - Foto Flightradar24
La agencia federal puntualizó que la medida "comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días".

Este viernes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) alertó sobre "actividad militar" en el espacio aéreo de varias regiones, especialmente cerca de México y de algunos países de América Central y del Sur, por lo que instó a extremar medidas de precaución.

El regulador estadounidense de aviación argumenta "situaciones potencialmente peligrosas", que también podrían perturbar los sistemas de navegación por satélite. La advertencia abarca un período de sesenta días.

"La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental", dijo un portavoz de la FAA.

La agencia federal puntualizó que "esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días".

Ante la notificación, la Aeronáutica Civil de Colombia dijo que "las aerolíneas colombianas ya fueron notificadas para adoptar medidas preventivas".

Tras llevar a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles de la droga.

Luego de la treintena de ataques en aguas internacionales, iniciados el 2 de septiembre y que provocaron al menos 107 muertos, Trump había señalado varias veces que planeaba aumentar la presión sobre los cárteles.

Según dijo el mandatario estadounidense, los ataques en el Caribe y el Pacífico prácticamente redujeron a cero el tráfico mediante lanchas en la región.

El despliegue militar, llevado a cabo como una medida para enfrentar el narcotráfico, permitió también la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El líder del régimen venezolano fue arrestado junto a su esposa, Cilia Flores, por narcoterrorismo y otros delitos.

Después de esa operación militar, Trump dijo en una entrevista televisiva que su propósito era "empezar a golpear en tierra".

"Los cárteles están controlando México", señaló Trump.

