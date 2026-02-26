NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Dinamarca

Dinamarca adelantará elecciones en medio del interés de Trump por Groenlandia

febrero 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca - Foto: EFE
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca - Foto: EFE
La primer ministra danesa hizo su anuncio ante el parlamento, espacio en el que también expuso sus primeras líneas de gobierno.

Este jueves, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció que las elecciones generales previstas, que tenían como fecha límite para celebrarse el mes de octubre, han sido adelantadas unos meses.

De acuerdo con lo expuesto por Frederiksen, los comicios se adelantan para el próximo 24 de marzo; así lo anunció ante el parlamento.

"He recomendado a Su Majestad el Rey convocar elecciones”, expresó Frederiksen, ante el Parlamento danés, quien de paso dio a conocer las principales líneas de su programa electoral.

La primera ministra de Dinamarca, perteneciente al partido Socialdemócrata, el más votado durante los últimos comicios, no descarta una coalición con fuerzas de la izquierda si de nuevo vence en las elecciones.

“No excluyo nada de antemano, porque en el tiempo en el que vivimos no voy a plantear exigencias extremas”, dijo Mette Frederiksen.

Asimismo, dejó claro que, de llegar a gobernar nuevamente, habrá alianzas y cosas que se ejecutan actualmente, las cuales permanecerán.

“Si tenemos de nuevo la posibilidad de formar gobierno, hay cosas que permanecerán fijas. Dinamarca seguirá rearmándose y ayudará a proteger a Europa, especialmente contra la máquina de guerra rusa desde el oeste y contra las amenazas del oeste”, expresó la primera ministra.

“La política de seguridad es y será el fundamento de la política danesa por muchos años. Lo mismo con la dura política de inmigración", añadió.

De igual manera, por medio de su cuenta de Instagram dejó ver su anhelo por comenzar a realizar campaña para recorrer su país “para conversaciones sobre las grandes líneas y el cierre”.

La decisión de la mandataria se da en medio del ferviente interés de los Estados Unidos por anexar a la isla ártica de Groenlandia de soberanía danesa a la nación norteamericana.

Desde que regresó a la Casa Blanca hace un año, el mandatario republicano ha reiterado su deseo de tomar el control de la isla ártica, territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional y afirmando que, si no lo hace él, lo haría Rusia o China.

