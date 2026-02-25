Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, el primero desde su llegada a la Casa Blanca para un segundo mandato.

La alocución, que estuvo marcada entre otras cosas por referencias a la operación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, fue analizada en NTN24 desde la perspectiva republicana y demócrata.

Según Marcela Díaz Myers, exvicepresidente del Partido Republicano en Pensilvania, se trató de un balance trascendental de la gestión del mandatario en su primer año de Gobierno.

Por su parte, el analista demócrata Luis Montes señaló que el discurso de Trump fue una mezcla entre “un show de televisión” y un “aprendiz de dictador”.

“No importa lo que el presidente Trump haga, el Partido Demócrata jamás le va a dar un crédito por las cosas que ha hecho (...) No es un aprendiz de dictador, es simplemente un acto de desesperación de los demócratas de tratar ver al presidente como una persona que no es buena”, comentó Díaz Myers en relación al argumento de Montes.

En respuesta, el analista demócrata aseguró que ha habido un completo desvío de la tensión de lo doméstico a lo internacional. “Al final del día a la gente no le importa si hay un dictador o no”, comentó.

Y añadió: “En el caso de Venezuela se ha removido a Nicolás Mundo y a su esposa, pero toda la estructura chavista queda ahí. De hecho, esto es lo que yo llamaría el Chávez 3.0 de la dictadura y, en lugar de sacarlos, se les ha dado un millón de dólares en compra del petróleo”.