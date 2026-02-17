Colombia vive un drama humanitario: no hay medicamentos para el 52% de la población, según experto

La muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años, con hemofilia causa conmoción en Colombia, en donde se ha desatado un intenso debate sobre la crisis del sistema de salud en el país.

Según su familia, el menor falleció después de dos meses de espera por medicamentos que nunca le fueron entregados por la Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno desde 2024.

Por su parte, el presidente del país, Gustavo Petro, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, han dado declaraciones que generaron indignación tras señalar la responsabilidad de la familia por permitir que el niño montara bicicleta, situación por la que fue remitido al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en Huila.

Ante las declaraciones que dieron el mandatario y el ministro de Salud durante el consejo de ministros, la madre del menor rechazó categóricamente estas afirmaciones.

Para hablar sobre este tema, Denis Honorio Silva, director de 'Colombia Saludable' y vocero del movimiento Pacientes Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El experto se refirió a la hemofilia, enfermedad que tenía Kevin, diciendo: "es una enfermedad rara que requiere tratamiento todos los meses. La muerte de Kevin es una muerte evitable" y destacó que "el Estado no hizo lo que tenía que hacer para salvaguardar el derecho de vida de Kevin".

Además apuntó contra la Nueva EPS, señalando que "se lavó las manos como Poncio Pilato" y aseveró que a Kevin "no lo mató la bicicleta, a Kevin lo dejó morir la Nueva EPS y el abandono del Estado colombiano".

E hizo énfasis en que "pareciera que el señor presidente no tiene conocimiento", porque "la hemofilia no es una enfermedad que se puede prevenir porque es genética, pero sí se puede mantener a los pacientes en buenas condiciones de vida".

Honorio Silva concluyó diciendo: "En Colombia estamos viviendo un drama humanitario: no hay medicamentos para el 52% de la población; pero nadie sabe qué están haciendo con los recursos que reciben todos los meses, de manera puntual, las EPS intervenidas y las no intervenidas".