NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Crisis de la Salud

Colombia vive un drama humanitario: no hay medicamentos para el 52% de la población, según experto

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Denis Honorio Silva, director de 'Colombia Saludable', habló con NTN24 sobre el caso de Kevin Acosta, un niño con hemofilia en Colombia, cuya muerte abre un gran debate alrededor de la crisis en el sistema de salud en el país.

La muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años, con hemofilia causa conmoción en Colombia, en donde se ha desatado un intenso debate sobre la crisis del sistema de salud en el país.

Según su familia, el menor falleció después de dos meses de espera por medicamentos que nunca le fueron entregados por la Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno desde 2024.

Por su parte, el presidente del país, Gustavo Petro, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, han dado declaraciones que generaron indignación tras señalar la responsabilidad de la familia por permitir que el niño montara bicicleta, situación por la que fue remitido al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en Huila.

Ante las declaraciones que dieron el mandatario y el ministro de Salud durante el consejo de ministros, la madre del menor rechazó categóricamente estas afirmaciones.

Para hablar sobre este tema, Denis Honorio Silva, director de 'Colombia Saludable' y vocero del movimiento Pacientes Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El experto se refirió a la hemofilia, enfermedad que tenía Kevin, diciendo: "es una enfermedad rara que requiere tratamiento todos los meses. La muerte de Kevin es una muerte evitable" y destacó que "el Estado no hizo lo que tenía que hacer para salvaguardar el derecho de vida de Kevin".

Además apuntó contra la Nueva EPS, señalando que "se lavó las manos como Poncio Pilato" y aseveró que a Kevin "no lo mató la bicicleta, a Kevin lo dejó morir la Nueva EPS y el abandono del Estado colombiano".

E hizo énfasis en que "pareciera que el señor presidente no tiene conocimiento", porque "la hemofilia no es una enfermedad que se puede prevenir porque es genética, pero sí se puede mantener a los pacientes en buenas condiciones de vida".

Honorio Silva concluyó diciendo: "En Colombia estamos viviendo un drama humanitario: no hay medicamentos para el 52% de la población; pero nadie sabe qué están haciendo con los recursos que reciben todos los meses, de manera puntual, las EPS intervenidas y las no intervenidas".

Temas relacionados:

Crisis de la Salud

Ministerio de Salud

Enfermedad

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Colombia vive un drama humanitario: no hay medicamentos para el 52% de la población, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ferraris, jacuzzis y artículos de lujo enviados como "ayuda humanitaria": congresistas y líderes políticos denuncian que licencias federales estarían beneficiando al régimen cubano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Salud

Ver más
Vacuna | Foto referencia: Canva
Cáncer

Estudio revela que vacuna experimental logró activar las defensas contra el cáncer de colon hereditario

OMS / FOTO: AFP
OMS

Estados Unidos concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud, uno de los objetivos de Trump en su segunda administración

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Donald Trump

Médico explica el hematoma que le apareció a Donald Trump en su mano izquierda durante la inauguración de la “junta de paz” en Davos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Carlos Pinzón/ exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Estados Unidos

"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

Agentes de ICE en Minéapolis - Foto: EFE
ICE

ICE asegura que sus agentes intentaron ingresar al consulado de Ecuador en Mineápolis buscando a una persona indocumentada

Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
Jeff Bezos

Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

No es por molestias físicas o sanción: diario portugués revela motivo detrás de la enigmática ausencia de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano recpaturado por el régimen - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

Fiscalía del régimen venezolano confirma recaptura de Juan Pablo Guanipa por supuestamente "incumplir condiciones impuestas"

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Trofeo del Mundial - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Amistosos rumbo al Mundial 2026: selección sudamericana confirmó partidos con Marruecos y Países Bajos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre