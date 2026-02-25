NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Régimen venezolano

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, advirtió en La Tarde de NTN24 que la estrategia del régimen venezolano es ganar tiempo en esta nueva coyuntura.

La destitución de Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela y su reemplazo por Larry Devoe marcan un reacomodo del poder dentro del chavismo en medio de la presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

Hernández explicó que " es innegable que los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder". “Si eso significa serle útil a la administración Trump con apertura petrolera, simulando que pueden añadir cosas en función de los derechos humanos, lo van a hacer. Lo que hay detrás de la intención de permanecer en el poder y de comprar todo el tiempo posible para postergar unas elecciones y así ellos seguir al mando”, dijo Hernández.

El periodista enfatizó la urgencia de establecer "un cronograma democrático donde se contemplen fechas" para elecciones y apertura democrática. "Los venezolanos quieren elecciones este año, a finales de año como mínimo", señaló.

“Por eso, la necesidad urgente de que en Venezuela se empiece a hablar de un cronograma, de un cronograma democrático donde se contemplen fechas y medidas en función de la apertura democrática”, añadió.

Respecto al cambio en la Fiscalía del régimen, Hernández explicó que Larry Devoe, el nuevo fiscal, "es un hombre que le responde a los hermanos Rodríguez", a diferencia de Tarek William Saab, quien respondía a Cilia Flores y Nicolás Maduro. A su vez, explicó que Devoe ya había competido por el cargo en octubre de 2024, impulsado por los hermanos Rodríguez.

"Tarek William Saab fue degradado por Delcy Rodríguez al ser designado en la Defensoría del Pueblo, un cargo que Hernández calificó como "prácticamente de adorno" y "decorativo" en el modelo chavista.

En cuanto al movimiento de fichas al interior del régimen venezolano, el comunicador subrayó la importancia del "desmontaje del Estado chavista", incluyendo las cabezas de las fuerzas militares, represivas y organismos de inteligencia.

“La estrategia es comprar tiempo a través de todos los mecanismos que se puedan. Si lo que hace falta es tener a Trump contento, ellos lo van a hacer”, indicó.

No obstante, advirtió que el régimen “a la primera que puedan voltearse y volver a mostrar el verdadero rostro que han tenido durante los últimos 27 años que llevan en el poder, también lo van a hacer”.

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

