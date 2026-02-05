NTN24
Génesis Hernández, jugadora de la Selección de Venezuela Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

"La pinchó, golazo impresionante": el mundo del fútbol femenino se rinde ante la venezolana Génesis Hernández tras magistral actuación con la Vinotinto frente a Uruguay

Por: Natalya Baquero González
Con el triunfo, la selección de Venezuela se ubica segunda en la tabla de posiciones por el grupo A.

La selección de Venezuela Femenina Sub-20 debutó con victoria en el inicio del Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción, Paraguay, certamen que otorga cuatro cupos directos a la próxima Copa del Mundo de Polonia.

En el inicio de la competencia, La Vinotinto venció 2 goles a 0 a su similar de Uruguay, gracias a las anotaciones de la joven delantera Génesis Hernández, quien se fue de doblete y le dio los primeros tres puntos a su equipo. Fue un juego en el que las dirigidas por el técnico Ángel Hualde fueron dominadoras absolutas del encuentro.

Las venezolanas abrieron el marcador sobre los 8 minutos del encuentro, tras una recepción en el área de Hernández, quien de cabeza envió el balón al fondo de la red, para el 1-0.

Tanta fue la presión y la insistencia, tras el primer tanto, que tres minutos más tarde, Venezuela, nuevamente de la mano de Genesis, ampliaría el marcador con un potente remate que pegó en el travesaño y posteriormente entró al arco defendido por la guardameta uruguaya Romina Olmedo.

Con el marcador a su favor, las dirigidas por Hualde buscaron ampliar el marcador, pero en su camino se encontraron con Olmedo, quien salvó a su equipo de perder por goleada.

Al final, el marcador fue 2 goles 0 a favor de Venezuela, que sumó sus primeros tres puntos en la competencia, en la que se ubica en la segunda casilla del grupo A detrás de la anfitriona Paraguay, que venció 4 a 0 a su similar de Chile.

El triunfo de Venezuela despertó la admiración de los fanáticos entre los que varios se confesaron maravillados con la actuación de Génesis Hernández. "La pinchó, golazo impresionante", narró, por un ejemplo, un periodista que fue testigo del segundo gol de la Vinotinto.

Un triunfo que ilusiona a La Vinotinto, que en la décima edición del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 anhela hacerse uno de los cuatro cupos que otorga a este certamen la próxima Copa del Mundo de Polonia.

El próximo encuentro de la selección de Venezuela será ante su similar de Colombia, el próximo 8 de febrero, juego válido por la tercera fecha de la competencia. Cabe resaltar que durante la segunda jornada las dirigidas por Ángel Hualde descansarán.

Posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20

Grupo A

1. Paraguay – 3 pts.
2. Venezuela – 3 pts
3. Colombia -0 pts.
4. Uruguay – 0 pts.
5. Chile – 0 pts.

Grupo B

1. Perú – 3 pts.
2. Brasil -1 pto.
3. Ecuador – 1 pt.
4. Argentina – 0 pts.
5. Bolivia – 0 pts.

