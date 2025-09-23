Dinamarca el "ataque más grave contra una infraestructura crítica" tras cierre de aeropuerto por aparición de drones; primera ministra apuntó contra Rusia

Este martes, la primera ministra de Dinamarca denunció el sobrevuelo de drones que provocó el cierre temporal del aeropuerto de Copenhague, calificándolo como el "ataque más grave contra una infraestructura crítica" en el país.

La terminal aérea de la capital danesa y la de Oslo, en Noruega, cerraron durante varias horas en la noche del lunes al martes por la aparición de drones en sus alrededores, lo que causó el desvío o cancelación de decenas de vuelos.

La dirigente danesa Mette Frederiksen lo vinculó a las recientes incursiones de drones y aviones presuntamente rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o a los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana.

"Lo que vimos la pasada noche es el ataque más grave contra una infraestructura crítica hasta la fecha", afirmó.

"Esto se enmarca en la evolución que hemos podido observar últimamente con otros ataques de drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques contra aeropuertos europeos", agregó.

En declaraciones posteriores a la televisión DR, Frederiksen afirmó que no podía descartar la implicación de Rusia, sin embargo, desde Moscú negaron cualquier relación con el hecho.

"Escuchamos acusaciones infundadas desde allí cada vez", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Precisamente, este martes los embajadores de los miembros de la OTAN se reúnen a petición de Estonia, que la semana pasada denunció la intrusión en su espacio aéreo de tres cazas de combate rusos, interceptados por aviones de la Alianza.

Previamente, Polonia y Rumania también acusaron a Moscú de haber violado su espacio aéreo con drones. En el primer país, las defensas de la OTAN se movilizaron para abatir varios aparatos.

El Kremlin replicó el lunes que las acusaciones eran "infundadas" y que formaban parte de una estrategia para "avivar las tensiones y provocar un clima de confrontación".

Aunque la policía señaló que no habían podido identificar a la persona que operaba los drones, el inspector Jens Jespersen, de la policía de Copenhague, dijo que, por "el número" de aparatos, su tamaño, las "rutas de vuelo" y "el tiempo sobre el aeropuerto", es "un actor con capacidad".

"Era un actor que tenía capacidad, la voluntad y las herramientas para dar a conocer su presencia (...). Qué actor, no lo sabemos", agregó.