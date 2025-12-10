Revelan video del instante en que militares de EE. UU. incautaron petrolero cerca de Venezuela: descendieron desde un helicóptero sobre el buque

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, publicó imágenes de video de los momentos en que fuerzas armadas de su país confiscaron un gigantesco buque petrolero que navegaba cerca de Venezuela.

Las imágenes son de película pues en ellas se aprecia el instante en que varios militares descienden sobre el buque, con ayuda de unas cuerdas.

“Hoy, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Defensa, ejecutaron una orden de incautación contra un buque petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán”, confirmó la fiscal.

Bondi, además, aseveró que durante varios años, el buque petrolero incautado “ha estado sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

“Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura y sin incidentes, y nuestra investigación, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”, sostuvo.

Más temprano, este miércoles, Donald Trump había anunciado que las fuerzas de su país se apoderaron del petrolero frente a las costas de Venezuela.

“Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero enorme, muy grande, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas. Así que lo verán más adelante. Y hablaremos de ello más adelante con otras personas”, aseveró el mandatario estadounidense.

Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

La incautación podría indicar nuevos e intensificados esfuerzos para perseguir el petróleo de Venezuela, la principal fuente de ingresos del país, según Reuters.

De hecho, tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían dicho a Reuters que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron el petrolero, ni la bandera de qué país enarbolaba, ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interceptación.