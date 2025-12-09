"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

El expresidente de Colombia, Iván Duque, llegó a Oslo para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz.

En declaraciones exclusivas para NTN24, Duque afirmó que "esto es quizás la primera vez en mucho tiempo donde a América Latina se le reconoce un premio Nobel de Paz por una obra de vida en función de la paz, no por oportunismo, no por circunstancias".

El exmandatario destacó que “María Corina Machado ha sido una luchadora por la democracia, por la libertad" y que el reconocimiento representa "darle un púlpito para que su voz siga siendo una voz recia y que permita que en poco tiempo caiga la narcodictadura".

Duque también denunció que en Venezuela existe "genocidio, persecución, destrucción de libertades, el aniquilamiento de la capacidad de expresión libre de la ciudadanía".

Sobre una posible operación militar en Venezuela, el expresidente argumentó que hacer en este momento una intervención humanitaria “es necesario" ante el panorama de los derechos humanos en el país.