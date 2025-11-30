NTN24
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Estados Unidos le propuso a Maduro "irse a Rusia", según senador que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro - EFE
Markwayne Mullin, senador de Oklahoma, se refirió al tema durante una entrevista con la cadena CNN.

Estados Unidos, que desde hace varias semanas adelanta un importante despliegue militar en el Caribe frente a las costas de Venezuela, le ofreció a Nicolás Maduro la opción de "irse a Rusia", según aseguró un senador republicano que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.

Recientemente, el presidente Donald Trump intensificó la presión contra el régimen venezolano al advertir que el espacio aéreo de ese país debería considerarse "cerrado" en su totalidad mientras las fuerzas de Estados Unidos mantienen una importante presencia en la región.

o

Aunque el mandatario republicano no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, dijo en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias que las acciones para detener el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto". El cabecilla del régimen es acusado de liderar el denominado Cartel de los Soles en Venezuela.

En ese contexto, el senador republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, señaló: "Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse (...) Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país".

o

Ante la pregunta sobre si Trump planeaba atacar a objetivos en territorio venezolano, Mullin respondió: "No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".

Desde septiembre, la administración del presidente Donald Trump ha atacado supuestas embarcaciones que transportaban droga, dejando como saldo unos 83 presuntos narcotraficantes muertos.

Maduro, que niega integrar el supuesto cártel de la droga, argumenta que las operaciones estadounidenses son un pretexto para sacarlo del poder, provocar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las reservas petroleras del país.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Rusia

Dictadura de Maduro

Crisis en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Feminicidio (Imagen de referencia - EFE)
Feminicidio

Agosto va siendo el mes con más feminicidios en Venezuela: ONGs piden crear un plan de emergencia

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Dua Lipa cenando en un restaurante en Bogotá / FOTO: EFE
Dua Lipa

Primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia; la vieron saliendo del hotel y cenando en famoso restaurante de Bogotá con su prometido

Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

Dua Lipa interpretaría éxito de Shakira durante concierto en Bogotá: esta sería la canción

Feminicidio (Imagen de referencia - EFE)
Feminicidio

Agosto va siendo el mes con más feminicidios en Venezuela: ONGs piden crear un plan de emergencia

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Ni un abogado defendería tan bien a Nicolás Maduro como lo hace Gustavo Petro que ha vuelto su razón de ser confrontar a EE. UU.": Daniel Palacios sobre crisis diplomática de Colombia con Washington

Foto X: @SouthCom
Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue en el Pacífico de Estados Unidos que revela detalles inéditos fue documentado en miniserie de reconocida plataforma

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre