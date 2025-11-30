Estados Unidos le propuso a Maduro "irse a Rusia", según senador que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado

Estados Unidos, que desde hace varias semanas adelanta un importante despliegue militar en el Caribe frente a las costas de Venezuela, le ofreció a Nicolás Maduro la opción de "irse a Rusia", según aseguró un senador republicano que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.

Recientemente, el presidente Donald Trump intensificó la presión contra el régimen venezolano al advertir que el espacio aéreo de ese país debería considerarse "cerrado" en su totalidad mientras las fuerzas de Estados Unidos mantienen una importante presencia en la región.

Aunque el mandatario republicano no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, dijo en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias que las acciones para detener el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto". El cabecilla del régimen es acusado de liderar el denominado Cartel de los Soles en Venezuela.

En ese contexto, el senador republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, señaló: "Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse (...) Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país".

Ante la pregunta sobre si Trump planeaba atacar a objetivos en territorio venezolano, Mullin respondió: "No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".

Desde septiembre, la administración del presidente Donald Trump ha atacado supuestas embarcaciones que transportaban droga, dejando como saldo unos 83 presuntos narcotraficantes muertos.

Maduro, que niega integrar el supuesto cártel de la droga, argumenta que las operaciones estadounidenses son un pretexto para sacarlo del poder, provocar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las reservas petroleras del país.