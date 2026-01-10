NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello es uno de los principales obstáculos para lograr desmontar el aparato criminal y para liberar a los presos políticos": dirigente político venezolano

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Por el segundo al mando del chavismo, Washington ofrece una suma de 25 millones de dólares, la misma recompensa que ofrecía por la captura de Maduro.

Diosdado Cabello y un terrorista de la India encabezan la lista de recompensas ofrecidas por Estados Unidos tras la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, hace una semana.

Para hablar sobre este tema, César Pérez Vivas, dirigente político venezolano, conversó con La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que: "Estados Unidos decidió buscar al cabecilla número uno de la camarilla usurpadora en Venezuela y este señor, que es el ministro del terror, no fue capturado en esa fecha y tiene la orden de captura vigente".

"Nosotros los venezolanos deseamos que el señor Diosdado Cabello sea también sometido a la justicia porque él es el principal artifice de la violencia contra la sociedad democrática venezolana", agregó.

Además, aseguró que "Diosdado Cabello se ha burlado de todos los venezolanos, de la comunidad internacional y disfruta de una manera realmente cínica la violencia con la que trata a la sociedad, a los dirigentes, la forma cómo reprime las manifestaciones".

Y "Para poder desmontar el aparato represivo hay dos actores claves que deben de ser retirados de inmediato del ejercicio de funciones públicas como lo son Diosdado Cabello, ministro del terror; y Vladimir Padrino López, jefe de la cúpula militar que se enriquecido a la sombra del poder".

Pérez Vivas puntualizó que en Venezuela "los presos se reparten". "Hay presos de Tarek William Saab, hay los presos directos de Nicolás Maduro; por cierto, los que han salido son los presos de Maduro (...) Los presos de Diosdado siguen ahí", sentenció.

Pero que "es muy claro que Diosdado Cabello es uno de los principales obstáculos para lograr desmontar el aparato criminal y para lograr liberar a los presos políticos", y ahora "le tocó a Diosdado Cabello una cucharadita de la medicina que él le aplica a la sociedad venezolana".

Sobre las recientes declaraciones del segundo al mando del chavismo en las que confesó sentir "temor", el dirigente político venezolano acotó: "Lo vimos totalmente solo, conmocionado y estaba solo porque nadie quiso ir. Los personajes que acompañan su nefasto programa de odio dijeron que no iban porque no tenían la certeza de si les podía pasar algo estando al lado de Diosdado Cabello".

