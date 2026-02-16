María Corina Machado denunció el colapso de algunos familiares de presos políticos en Venezuela tras huelga de hambre en la cárcel de Zona 7

María Corina Machado, Nobel de Paz y líder democrática de Venezuela, denunció a través de las redes sociales el colapso de algunos familiares de presos políticos tras una huelga de hambre iniciada el sábado a las afueras de la cárcel de Zona 7, en Caracas.

“Esto pasa hoy en Caracas, Venezuela. Que el mundo entero lo vea. Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7”, escribió Machado en su cuenta de X.

La Líder democrática venezolana acompañó la publicación con un video en el que se observa a una persona inconsciente tendida en el piso, mientras que era socorrida por varias personas.

“No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos. A todos”, añadió Machado.

Familiares de presos políticos en Venezuela iniciaron la huelga de hambre a las afueras de Zona 7, exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos y la celeridad en la excarcelación, en medio del proceso anunciado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, el 8 de enero, bajo presiones de Washington.

En el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención militar de Estados Unidos, Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero, la cual pretende abarcar los 27 años del chavismo.

Sin embargo, su aprobación en la Asamblea Nacional dominada por el chavismo se pospuso hasta la semana que viene por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación.

Según informes de la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero unos 431 presos políticos han sido excarcelados con medidas cautelares y 644 permanecen aún en detenidos.