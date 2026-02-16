NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado denunció el colapso de algunos familiares de presos políticos en Venezuela tras huelga de hambre en la cárcel de Zona 7

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - EFE
María Corina Machado - EFE
La huelga comenzó el sábado y exigen la liberación inmediata de sus seres queridos y la celeridad en la excarcelación.

María Corina Machado, Nobel de Paz y líder democrática de Venezuela, denunció a través de las redes sociales el colapso de algunos familiares de presos políticos tras una huelga de hambre iniciada el sábado a las afueras de la cárcel de Zona 7, en Caracas.

o

“Esto pasa hoy en Caracas, Venezuela. Que el mundo entero lo vea. Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7”, escribió Machado en su cuenta de X.

La Líder democrática venezolana acompañó la publicación con un video en el que se observa a una persona inconsciente tendida en el piso, mientras que era socorrida por varias personas.

“No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos. A todos”, añadió Machado.

Familiares de presos políticos en Venezuela iniciaron la huelga de hambre a las afueras de Zona 7, exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos y la celeridad en la excarcelación, en medio del proceso anunciado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, el 8 de enero, bajo presiones de Washington.

o

En el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención militar de Estados Unidos, Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero, la cual pretende abarcar los 27 años del chavismo.

Sin embargo, su aprobación en la Asamblea Nacional dominada por el chavismo se pospuso hasta la semana que viene por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación.

Según informes de la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero unos 431 presos políticos han sido excarcelados con medidas cautelares y 644 permanecen aún en detenidos.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Regimen chavista

Familiares de presos políticos

Cárcel

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello | Foto EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

María Corina Machado - EFE
Hay Festival

Hay Festival Cartagena 2026: María Corina Machado abordará el tema de Venezuela y los posibles escenarios

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

Tras ser descartado para La Vinotinto, César Farías fue confirmado como DT de histórico equipo sudamericano que disputará la Libertadores

Diosdado Cabello | Foto EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Sturla Holm Laegried, biatleta noruego que confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno / FOTO: AFP
Juegos Olímpicos

Habló la exnovia del atleta que confesó una infidelidad tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Es difícil"

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

María Corina Machado - EFE
Hay Festival

Hay Festival Cartagena 2026: María Corina Machado abordará el tema de Venezuela y los posibles escenarios

Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez se refirió a ley de amnistía en Venezuela para presos políticos anunciada después de la captura de Maduro y dijo que está "trabajando intensamente"

Médicos cubanos | Foto AFP
Médicos cubanos

Guatemala pone fin al despliegue de médicos cubanos en su territorio tras 27 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre