Vente Venezuela sobre la demora en las excarcelaciones ordenadas por el régimen: “no es un gesto de paz, es una estrategia”

De las 20 excarcelaciones anunciadas por el régimen venezolano solo 15 han sido confirmadas hasta el momento por la organización Foro Penal, mientras tanto, en las afueras del Helicoide, considerado el mayor centro de torturas del continente americano, familias siguen a la espera de reencontrarse con sus seres queridos.

Orlando Moreno, coordinador nacional del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre estas excarcelaciones y aseveró que la demora se debe a una estrategia y que los que ya salieron fueron condicionados para no hablar.

“Lo que estamos viendo no es un acto de justicia, es el desmoronamiento de un sistema criminal que ya no puede sostener sus propias mentiras. Jorge Rodríguez anunció liberaciones masivas pero la realidad es otra, están soltando a cuenta gotas para ganar tiempo, eso no es un gesto de paz, es una estrategia de sobrevivencia de un sistema fracturado”, aseveró.

“Hay que denunciar la perversidad de este proceso, a los que salen los sacan con medidas cautelares, prohibición de hablar y de salir del país, el régimen busca silenciar incluso hasta fuera de las rejas, un venezolano que no pueda contar la verdad no es una persona libre”, complementó el invitado.

Por último, mencionó: “Venezuela tiene un mandato muy claro y es que todos los presos políticos tienen que ser liderados y desde el 28 de julio hay un liderazgo con una credibilidad de acero, María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González son los únicos interlocutores válidos para la transición y María Corina lo ha dicho: la liberación de presos políticos es la reinstitucionalización moral en el país y ella está articulando junto con la administración Trump, para que la transición sea irreversible”.