Viernes, 27 de febrero de 2026
Juan Fernando Quintero, jugador colombiano - Foto: EFE
Selección Colombia

Buenas noticias para la selección Colombia: la recuperación de Juanfer avanza y su regreso sería más pronto de lo esperado

febrero 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
La Tricolor podría contar con el mediocampista para los juegos amistosos del mes de marzo.

El volante de River Plate, Juan Fernando Quintero, quien el pasado fin de semana despertó las alarmas en la selección Colombia tras conocerse que sufrió una lesión en el juego entre su equipo ante Vélez Sarsfield, parece mostrar una mejoría óptima en su recuperación.

o

Quintero, quien tuvo que ser sustituido a los 27 minutos del encuentro del pasado domingo, ya había adelantado trabajos de recuperación tras sufrir un desgarro grado I en el bíceps femoral derecho. Todo indica que su recuperación avanza positivamente y podría regresar muy pronto a las canchas.

De acuerdo con la información compartida por el periodista colombiano Pipe Sierra, el mediocampista estaría de regreso a las canchas en menos tiempo del estipulado inicialmente, el cual era de tres semanas.

“La recuperación de JuanFer Quintero avanza mejor de lo esperado”, indicó Sierra en sus redes sociales.

Según el periodista, el cuerpo técnico de la selección Colombia se encuentra al tanto del estado del volante, quien se estima estaría de regreso a las canchas con su equipo River Plate en menos de 10 días.

o

La noticia es positiva para el conjunto nacional, que podría contar con Quintero para los juegos amistosos de la Tricolor en territorio estadounidense ante Francia y Croacia en la próxima fecha FIFA del mes de marzo.

¿Cómo le ha ido a Juan Fernando Quintero en este 2026 con River Plate?

El volante antioqueño, en la temporada 2026, ha disputado un total de 7 partidos entre la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina, competencias en las que suma un total de 500 minutos, en los cuales ha tenido la oportunidad de marcar en 3 oportunidades y hacer 1 asistencia.

En cuanto a su rendimiento con el conjunto Millonario, Juan Fernando Quintero acumula un promedio de 7.8/10 de acuerdo con el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

