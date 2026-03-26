Estuvimos en la segunda audiencia de Maduro en Estados Unidos: esto fue lo que ocurrió en esta nueva diligencia

Terminó en Estados Unidos la segunda audiencia del dictador venezolano Nicolás Maduro en un tribunal federal de Nueva York, este jueves 26 de marzo. El juez del caso, Alvin Hellerstein, dijo que no desestimará el caso por la disputa sobre los honorarios legales.

Roberto Macedonio, periodista de NTN24, estuvo al interior de la audiencia, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, estuvieron sentados en la mesa de la defensa con auriculares para la traducción.

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Durante el comienzo de la sesión, el juez solicitó que Barry Pollack, abogado de Maduro, presentara su alegato sobre el derecho del capturado dirigente chavista a contar con un abogado.

Pollack afirmó que los acusados tienen derecho a "no solo un abogado competente, sino también a un abogado de su elección, y el derecho a utilizar fondos lícitos para tal fin".

Además, dijo que Maduro y su esposa han declarado que no pueden costear sus honorarios legales por sí mismos y que el Estado venezolano debería poder costearlos.

"Tienen todo el derecho a usar sus fondos para pagar su defensa", declaró Pollack.

Hellerstein también preguntó en repetidas ocasiones a los fiscales sobre la disponibilidad de otros fondos para pagar la defensa legal de Maduro y Flores.

El fiscal federal adjunto, Kyle Wirshba, afirmó que el gobierno aún está investigando. "No tenemos pruebas en este momento", declaró.

Al finalizar la audiencia, el juez dijo que no desestimará el caso contra Maduro por la disputa sobre los honorarios legales como lo pedía su defens. "No voy a desestimar el caso", aseguró Hellerstein.

Además, tomó una importante decisión sobre la protección de pruebas para que no sean accesible a terceras personas y poder proteger la identidad de los testigos.

"El juez ha decidido que solo los abogados del acusado y el mismo Nicolás Maduro tengan acceso a las pruebas del caso, y que Maduro solo puede verlas en presencia de la defensa", aseguró Roberto Macedonio, periodista de NTN24, quien estuvo presente en la audiencia este jueves.

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Otra decisión que tomó Hellerstein tras el final de la audiencia tiene que ver con la esposa del dictador, y es que autorizó atención médica para Cilia Flores que tiene una aparente afección médica.

El abogado de la mujer pidió que sea sometida a un electrocardiograma médico, esto por dolencias cardiacas que estaría experimentando durante su estancia en prisión.

Maduro y Flores fueron trasladados al tribunal desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Nueva York.

Tras ser capturados el 3 de enero y llevados a Nueva York, ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

Además de los cargos de conspiración por "narcoterrorismo", Maduro también enfrenta acusaciones de conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.