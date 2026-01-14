Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: se mantiene la condena de cinco años y dos meses de prisión

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena a la influencer colombiana Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’.

La decisión concluyó que no se cumplían los requisitos legales para aplicar los beneficios contemplados en la Ley 2477 de 2025, norma en la que se basó la petición de la defensa.

Con este fallo, se mantiene la condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta en 2021 por la Corte Suprema de Justicia por los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019.

Daneidy Barrera se encuentra recluida en la cárcel ‘El Buen Pastor’ desde el 30 de enero de 2025 luego de que la Corte Suprema dejara en firme una condena en su contra por los diferentes daños y perjuicios que cometió contra el sistema de transporte TransMilenio, en Bogotá, en 2019.

La creadora de contenido fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos relacionados con las protestas que tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2019 durante el gobierno de Iván Duque y deberá pagarlo en prisión, pues la justicia descartó la posibilidad de la ‘casa por cárcel’.

Además de la condena, ella también deberá pagar una suma de 493 salarios mínimos legales mensuales vigentes a modo de multa.

La detención de la influencer se dio después de que se emitiera un fallo definitivo en el caso, el cual dejó sin efecto los intentos de apelación por parte de la defensa de Rojas presentados en 2021.

Desde sus redes sociales, la misma influencer confirmó, entre lágrimas, su detención. “Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar en la peluquería todo el día e iba saliendo ya para mi casa y me cogieron los del CTI, que yo tengo una orden de captura y me iban a coger y yo les dije que me esperara a que mi abogado estuviera”, dijo.

“Están afuera los del CTI porque salió el fallo de lo del TransMilenio. Ha sido muy difícil salir de ello, por eso a mí casi no me llaman de ningún lado, estoy muy mal”, añadió.

Rojas expresó entre lágrimas en sus historias de Instagram que siempre quiso “arreglar el TransMilenio, pagarlo, amiga, yo siempre mejorar, estos cinco años, crear empresa, lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”.