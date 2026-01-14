NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Epa Colombia

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: se mantiene la condena de cinco años y dos meses de prisión

enero 14, 2026
Por: Karen Vega
Epa Colombia, creadora de contenida condenada en Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia, creadora de contenida condenada en Colombia - Foto: Noticias RCN
La influencer colombiana Daneidy Barrera se encuentra recluida en la cárcel ‘El Buen Pastor’ desde el 30 de enero de 2025.

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena a la influencer colombiana Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’.

La decisión concluyó que no se cumplían los requisitos legales para aplicar los beneficios contemplados en la Ley 2477 de 2025, norma en la que se basó la petición de la defensa.

Con este fallo, se mantiene la condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta en 2021 por la Corte Suprema de Justicia por los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019.

Daneidy Barrera se encuentra recluida en la cárcel ‘El Buen Pastor’ desde el 30 de enero de 2025 luego de que la Corte Suprema dejara en firme una condena en su contra por los diferentes daños y perjuicios que cometió contra el sistema de transporte TransMilenio, en Bogotá, en 2019.

La creadora de contenido fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos relacionados con las protestas que tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2019 durante el gobierno de Iván Duque y deberá pagarlo en prisión, pues la justicia descartó la posibilidad de la ‘casa por cárcel’.

Además de la condena, ella también deberá pagar una suma de 493 salarios mínimos legales mensuales vigentes a modo de multa.

o

La detención de la influencer se dio después de que se emitiera un fallo definitivo en el caso, el cual dejó sin efecto los intentos de apelación por parte de la defensa de Rojas presentados en 2021.

Desde sus redes sociales, la misma influencer confirmó, entre lágrimas, su detención. “Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar en la peluquería todo el día e iba saliendo ya para mi casa y me cogieron los del CTI, que yo tengo una orden de captura y me iban a coger y yo les dije que me esperara a que mi abogado estuviera”, dijo.

“Están afuera los del CTI porque salió el fallo de lo del TransMilenio. Ha sido muy difícil salir de ello, por eso a mí casi no me llaman de ningún lado, estoy muy mal”, añadió.

Rojas expresó entre lágrimas en sus historias de Instagram que siempre quiso “arreglar el TransMilenio, pagarlo, amiga, yo siempre mejorar, estos cinco años, crear empresa, lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”.

Temas relacionados:

Epa Colombia

Cárcel

Influencer

Colombia

Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Más de Judicial

Ver más
Detenciones arbitrarias

Régimen de Maduro condenó con prisión y trabajo comunitario a un adolescente por "terrorismo e incitación al odio"

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal

Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Excarcelaciones

Esta es la lista preliminar de presos políticos excarcelados este 1 de enero en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
ELN

Gobierno colombiano afirma que Petro y Trump acordaron realizar “acciones conjuntas” para combatir al ELN

La exvicepresidente Marta Lucía Ramírez. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Esperamos que Estados Unidos sepa que estadía de Delcy es de corto plazo": Marta Lucía Ramírez habla de la transición en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Encuesta revela que una significativa mayoría de estadounidenses está de acuerdo con sacar a Maduro del poder y llevarlo a prisión

Detenciones arbitrarias

Régimen de Maduro condenó con prisión y trabajo comunitario a un adolescente por "terrorismo e incitación al odio"

Foto referencia | EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Lucha contra el VIH - Canva
Celebridades

Reconocido actor y director de cine rompió el silencio y reveló que tiene VIH: "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz"

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Ucrania

Estos son los 20 puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Trump y Zelenski

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre