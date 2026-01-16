NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Astronomía

Un desfile de seis planetas y un eclipse total: fechas y detalles de los eventos astronómicos más impactantes que se verán este año

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
En febrero, un desfile de varios planetas decorará los cielos nocturnos - Foto NASA
Muy pronto, seis planetas, Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter, aparecerán poco después del atardecer en el cierlo nocturno.

La NASA publicó el listado de los eventos que cautivarán a los amantes de la astronomía en el 2026, un año que ofrecerá numerosas oportunidades para observar imprsionantes fenómenos celestiales, como lluvias de meteoros, planetas alineados y eclipses de Luna y Sol.

En su informe, la agencia espacial estadounidense resalta que en 2026 también se celebrará el vigésimo aniversario del Observatorio del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA.

Originalmente establecido como un sitio de prueba de motores en 1958, se convirtió en un observatorio solar en 1968 para estudiar el sol. En 2006, se transformó en un observatorio lunar y de meteoritos, marcando el inicio de su era moderna.

Hoy en día, el observatorio desempeña un papel crucial en la monitorización de impactos en la Luna, el estudio de eclipses, el seguimiento de cometas y la medición de la producción de meteoroides mediante telescopios y cámaras avanzadas.

Estos son los eventos astronómicos más destacados de este año, según la NASA:

El 28 de febrero, habrá un desfile planetario impresionante. Seis planetas, Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter, aparecerán poco después del atardecer. Cuatro de estos planetas serán visibles a simple vista, pero para ver a Urano y Neptuno los observadores necesitarán un telescopio.

El 3 de marzo, los habitantes de América del Norte, especialmente los de la costa oeste, podrán presenciar un eclipse lunar total que sucederá justo antes del amanecer. Durante este evento, la Tierra se alineará perfectamente entre el Sol y la Luna, cubriendo a la Luna con la sombra terrestre y creando una hermosa "luna de sangre".

El 31 de mayo, nos sorprenderá una Luna Azul. Este fenómeno, que marca la rara ocasión de tener una segunda luna llena en un mismo mes, ocurrirá al final de mayo, lo que significa que habrá un total de 13 lunas llenas en 2026.

Entre el 8 y 9 de junio, los dos planetas más brillantes del cielo, Venus y Júpiter, se alinearán muy cerca y podrán ser vistos a simple vista, sin la necesidad de telescopios.

El 12 y 13 de agosto, con una luna nueva en el cielo, la lluvia de meteoros Perseidas tendrá las condiciones perfectas para brindar un gran espectáculo que se podrá observar casi desde cualquier parte del mundo, siempre que el clima lo permita.

Otro gran evento este 2026 será la lluvia de meteoros Gemínidas, que se producirá entre el 13 y 14 de diciembre. Justo después de la medianoche, se podrán ver estos famosos meteoros "verdes" surcando el cielo.

Para cerrar el año, el 24 de diciembre habrá una superluna en Nochebuena. Una "superluna" ocurre cuando una luna llena está en su punto más cercano a la Tierra, haciéndola parecer más grande y brillante.

Además de estos eventos, habrá muchas otras oportunidades para observar el cielo nocturno en 2026, incluyendo múltiples lluvias de meteoros, equinoccios y solsticios, y oposiciones planetarias. Estos son otros eventos que destaca la NASA:

  • 2-3 de enero: Lluvia de meteoros Cuadrántidas
  • 3 de enero: Superluna
  • 10 de enero: Júpiter en oposición
  • 17 de febrero: Eclipse solar anular (visible en la Antártida)
  • 20 de marzo: Equinoccio de marzo
  • 21-22 de abril: Lluvia de meteoros Líridas
  • 5-6 de mayo: Lluvia de meteoros Eta Acuáridas
  • 21 de junio: Solsticio de junio
  • 30-31 de julio: Lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas
  • 12 de agosto: Eclipse solar total (visible en Groenlandia, Islandia y España)
  • 23 de septiembre: Equinoccio de septiembre
  • 25 de septiembre: Neptuno en oposición
  • 4 de octubre: Saturno en oposición
  • 7 de octubre: Lluvia de meteoros Dracónidas
  • 21-22 de octubre: Lluvia de meteoros Oriónidas
  • 4-5 de noviembre: Lluvia de meteoros Táuridas
  • 17 de noviembre: Lluvia de meteoros Leónidas
  • 24 de noviembre: Superluna
  • 25 de noviembre: Urano en oposición
  • 21 de diciembre: Solsticio de diciembre
  • 21-22 de diciembre: Lluvia de meteoros de las Úrsidas

