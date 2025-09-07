"Discapacidad no es enfermedad": directora ejecutiva de Best Buddies Colombia sobre oportunidades laborales para personas dentro del espectro autista y otras condiciones

Entrevista con en programa Mujeres de Ataque, de NTN24, la directora ejecutiva de Best Buddies Colombia, Alejandra Arenas, habló sobre la organización que ha revolucionado el concepto de inclusión laboral a través de su programa de empleo inclusivo, dirigido a personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista.

VEA TAMBIÉN Mujeres de Ataque con Juan Lozano: Entrevista con María Isabel Campo y Sandra Forero o

“Nosotros lo que hacemos es prepararlos a ellos, equiparlos en nuestra escuela en habilidades socioemocionales para equiparlos de la mejor manera posible para que cuando logren una oportunidad laboral en empresas aliadas o en empresas que nos buscan para desarrollar este tipo de programas, pues ya están mucho más listos y su proceso de incorporación a la vida laboral se haga de una manera muy natural”, aseguró.

La organización en territorio colombiano funciona bajo una metodología o un modelo propio que se ha transformado con el pasar de los tiempos y las realidades del país. “En Colombia, hablando puntualmente, nuestro programa bandera es el programa de empleo, el programa de empleo inclusivo. Nuestra población objetivo son personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista”, dijo.

VEA TAMBIÉN Mujeres de Ataque con Juan Lozano: Entrevista con Diana Wiswell o

En cuanto a los mitos y tabúes que existe a la hora de contratar a este tipo de personas, Arenas aseguró que dentro de la organización siempre tuvieron la convicción de que su misión sería defender los derechos laborales de esta población.

“Yo creo que arrancamos bien, arrancamos de una manera muy atinada en hacerle ver al empresario qué discapacidad e incapacidad son dos cosas distintas, qué discapacidad no es enfermedad, qué síndrome de Down no es enfermedad. Entonces, desde ahí empezó como a romper barreras, a romper mitos, a que el empresario se diera cuenta que era un deber también de ellos como empleadores”, añadió.