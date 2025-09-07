NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Domingo, 07 de septiembre de 2025
trabajo

"Discapacidad no es enfermedad": directora ejecutiva de Best Buddies Colombia sobre oportunidades laborales para personas dentro del espectro autista y otras condiciones

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Alejandra Arenas habló sobre el trabajo de la organización en territorio colombiano en pro de personas con discapacidad intelectual o dentro del espectro autista.

Entrevista con en programa Mujeres de Ataque, de NTN24, la directora ejecutiva de Best Buddies Colombia, Alejandra Arenas, habló sobre la organización que ha revolucionado el concepto de inclusión laboral a través de su programa de empleo inclusivo, dirigido a personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista.

o

“Nosotros lo que hacemos es prepararlos a ellos, equiparlos en nuestra escuela en habilidades socioemocionales para equiparlos de la mejor manera posible para que cuando logren una oportunidad laboral en empresas aliadas o en empresas que nos buscan para desarrollar este tipo de programas, pues ya están mucho más listos y su proceso de incorporación a la vida laboral se haga de una manera muy natural”, aseguró.

La organización en territorio colombiano funciona bajo una metodología o un modelo propio que se ha transformado con el pasar de los tiempos y las realidades del país. “En Colombia, hablando puntualmente, nuestro programa bandera es el programa de empleo, el programa de empleo inclusivo. Nuestra población objetivo son personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista”, dijo.

o

En cuanto a los mitos y tabúes que existe a la hora de contratar a este tipo de personas, Arenas aseguró que dentro de la organización siempre tuvieron la convicción de que su misión sería defender los derechos laborales de esta población.

“Yo creo que arrancamos bien, arrancamos de una manera muy atinada en hacerle ver al empresario qué discapacidad e incapacidad son dos cosas distintas, qué discapacidad no es enfermedad, qué síndrome de Down no es enfermedad. Entonces, desde ahí empezó como a romper barreras, a romper mitos, a que el empresario se diera cuenta que era un deber también de ellos como empleadores”, añadió.

Temas relacionados:

trabajo

Empleo

Personas discapacitadas

Colombia

Organizaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Actualidad

Ver más
Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
Despliegue militar

Régimen de Maduro denuncia que EE.UU. planea enviar un submarino nuclear a costas venezolanas

Gustavo Petro/ Elon Musk/ Red social X - Fotos AFP de referencia
Gustavo Petro

Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

Este es el motivo por el que Lewis Hamilton recibió una dura sanción y perderá posiciones en el Gran Premio de Italia

La evolución de los videojuegos - Foto referencia: Canva
Trendiando

De las consolas a los dispositivos móviles: la transformación de la industria ‘gamer’ que cada día cautiva a más personas

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
Despliegue militar

Régimen de Maduro denuncia que EE.UU. planea enviar un submarino nuclear a costas venezolanas

Gustavo Petro/ Elon Musk/ Red social X - Fotos AFP de referencia
Gustavo Petro

Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

Venezuela ante Argentina en Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

La última carta de La Vinotinto para clasificar al repechaje del Mundial: este es el escenario si gana, empata o pierde ante Colombia

Roshell Schmulson, periodista Win Sports - Fotografías tomadas de su cuenta de Instagram
Deportes

Habló periodista que según aficionados quedó inconsciente por un instante tras recibir un balonazo en partido de fútbol en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano