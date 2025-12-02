"Lo hará": Trump fue enfático al responder sobre si Maduro dejará el poder en Venezuela ante incesante presión de Estados Unidos

La presión de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, sigue aumentando en los últimos días en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El mandatario estadounidense ha mantenido en las últimas horas reuniones con su gabinete y también con el Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela.

Este martes, Trump convocó a todo su gabinete para una reunión en la Casa Blanca y, al final del encuentro, un periodista le consultó sobre la posibilidad de que Maduro salga del poder en Venezuela ante la incesante presión de Washington.

El momento, que quedó captado en cámara, se dio justo cuando el presidente Trump se ponía de pie para abandonar la reunión, cuando ya había concluido el gabinete. Un periodista le preguntó con claridad si Maduro va a abandonar el poder, a lo que Trump respondió con un sí rotundo. “Lo hará”, dijo antes de salir del recinto.

El presidente de la Unión Americana también advirtió que pronto comenzarán los ataques terrestres en los territorios desde donde se produce la droga que llega a Estados Unidos.

“Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado, ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques (....) y pronto comenzaremos ataques por tierra, es más fácil, sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos", afirmó Trump.

Trump afirmó que los ataques se dirigirían contra cualquier lugar en donde se estén produciendo drogas y mencionó a Colombia.

“Vemos que hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujeto a ataques, no solo Venezuela", expresó.