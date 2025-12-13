Régimen de Maduro arremete contra EE.UU. y advierte que tienen la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”

Este viernes el régimen de Nicolás Maduro celebró el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, trasmitido por el canal estatal venezolano de televisión VTV.

En medio de esta ceremonia, el partícipe del régimen Vladimir Padrino López, quién se hace llamar ministro de Defensa venezolano, expresó que “nadie se equivoque con Venezuela, hemos estado viendo las pretensiones de intimidarnos, acercando vectores aéreos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestras costas”.

“Yo, nosotros con mucha humildad le decimos que no se equivoquen con nosotros, nosotros estamos preparados para defender este país, preparados estamos y eso no nos va a intimidar, no nos vamos a quebrar porque ustedes estén con despliegue militar aeronaval en el Caribe”, añadió Vladimir.

Adicionalmente, calificó las maniobras de Estados Unidos como “ofensivas, en la cercanía de las costas venezolanas, solamente le decimos desde aquí que no se equivoque”, recalcó el integrante del régimen.

Cabe resaltar que ese mismo viernes varios aviones de guerra F-18 y Growler de Estados Unidos sobrevolaron cerca de territorio venezolano durante varias horas y apagaron intermitentemente los equipos que reportan su posición.

La tensión se incrementó cuando la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 causó revuelo al mostrar que al menos uno de los aviones, un F-18 identificado como Rhino51, supuestamente había incursionado en territorio venezolano.

Vladimir advirtió que el régimen tiene la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo, no se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas, que no nos los tragamos en lo absoluto para nada, ni nosotros la Fuerza Armada, ni el pueblo”.

Finalmente concluyo su discurso diciendo: “Repito vamos a defender el concepto de soberanía y el gobierno de los Estados Unidos debe saber que nosotros no nos vamos a rendir, es un imposible histórico para nosotros rendirnos”.