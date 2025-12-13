NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro arremete contra EE.UU. y advierte que tienen la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
El cabecilla de las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro calificó las maniobras de Estados Unidos como “ofensivas”.

Este viernes el régimen de Nicolás Maduro celebró el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, trasmitido por el canal estatal venezolano de televisión VTV.

o

En medio de esta ceremonia, el partícipe del régimen Vladimir Padrino López, quién se hace llamar ministro de Defensa venezolano, expresó que “nadie se equivoque con Venezuela, hemos estado viendo las pretensiones de intimidarnos, acercando vectores aéreos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestras costas”.

“Yo, nosotros con mucha humildad le decimos que no se equivoquen con nosotros, nosotros estamos preparados para defender este país, preparados estamos y eso no nos va a intimidar, no nos vamos a quebrar porque ustedes estén con despliegue militar aeronaval en el Caribe”, añadió Vladimir.

Adicionalmente, calificó las maniobras de Estados Unidos como “ofensivas, en la cercanía de las costas venezolanas, solamente le decimos desde aquí que no se equivoque”, recalcó el integrante del régimen.

Cabe resaltar que ese mismo viernes varios aviones de guerra F-18 y Growler de Estados Unidos sobrevolaron cerca de territorio venezolano durante varias horas y apagaron intermitentemente los equipos que reportan su posición.

La tensión se incrementó cuando la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 causó revuelo al mostrar que al menos uno de los aviones, un F-18 identificado como Rhino51, supuestamente había incursionado en territorio venezolano.

o

Vladimir advirtió que el régimen tiene la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo, no se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas, que no nos los tragamos en lo absoluto para nada, ni nosotros la Fuerza Armada, ni el pueblo”.

Finalmente concluyo su discurso diciendo: “Repito vamos a defender el concepto de soberanía y el gobierno de los Estados Unidos debe saber que nosotros no nos vamos a rendir, es un imposible histórico para nosotros rendirnos”.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Guerra

Vladimir Padrino

Fuerzas Militares

Amenaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela, la Virgen de Guadalupe y María Corina Machado, la reflexión que deja sacerdote por la celebración católica del 12 de diciembre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores | Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

"Las dictaduras cuando se atrincheran cuesta que dejen el poder": Brenda Estefan, analista internacional, sobre posibles acciones militares de EE. UU. en Venezuela

Imagen de referencia de un tiburón - Canva
Ataque

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras el ataque de un tiburón en una playa de Australia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dua Lipa en el estadio Maracaná de Brasil / FOTO: Captura de video
Dua Lipa

Así fue la reacción de Dua Lipa (quien asistió al Maracaná) a la victoria del Fluminense sobre el Flamengo

Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Espacio

La Estación Internacional revela lista de las ciudades que se ven más iluminadas desde el espacio: una sudamericana fue mencionada

Cristian Camilo Orozco (d) de Colombia disputa un balón con Zidane Yáñez de Chile (I) (EFE)
Periodista

Periodista afirma que el Manchester United contratará a futbolista colombiano de 17 años por el que desembolsará un millón de dólares

Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores | Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

"Las dictaduras cuando se atrincheran cuesta que dejen el poder": Brenda Estefan, analista internacional, sobre posibles acciones militares de EE. UU. en Venezuela

Ariana Grande | Foto: EFE
Ariana Grande

Susto en la premiere de ‘Wicked’: fan se abalanzó sobre Ariana Grande en plena alfombra roja

Imagen de referencia de un tiburón - Canva
Ataque

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras el ataque de un tiburón en una playa de Australia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre