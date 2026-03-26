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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Donald Trump aplaza su ataque a infraestructura eléctrica del régimen de Irán

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
El presidente argumentó que esta decisión se basa en una “petición del gobierno iraní”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que, tras una solicitud del régimen en Teherán, no atacará por el momento las centrales eléctricas iraníes, tal como había amenazado, y añadió que las conversaciones con la república islámica van "muy bien".

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"A petición del gobierno iraní, por favor, que esta declaración sirva para indicar que suspendo el plan de destrucción de centrales eléctricas durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8 p. m., hora del este", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas de los medios de comunicación que difunden noticias falsas, van muy bien. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó en su mensaje.

Cabe resaltar que, según Trump, los negociadores iraníes quieren alcanzar un acuerdo pese a los desmentidos públicos, que él atribuye al "miedo" de los negociadores a "ser asesinados por su propia gente".

"Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada bonito!", escribió el presidente republicano en anteriores publicaciones en su plataforma Truth Social.

No obstante, la Casa Blanca ve "fuertes indicios" de poder convencer a Irán, que al parecer ha dado algunos pasos conciliadores.

Trump aseguró, además, que el régimen iraní permitió que diez petroleros cruzaran el estratégico estrecho de Ormuz como un "regalo" a Estados Unidos para demostrar sus intenciones de diálogo.

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Parece aludir al "regalo" del que habló a principios de esta semana y sobre el que hasta ahora no se había explayado.

Pero sobre el terreno los combates continúan y Washington deja todas las puertas abiertas, hasta el punto de que Trump considera una "opción" tomar el control del petróleo iraní al término de la guerra.

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