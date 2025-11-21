NTN24
Miss Universo

“Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”: el mensaje a las mujeres de la mexicana Fátima Bosch como la nueva Miss Universe

noviembre 21, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Fátima Bosch nueva Miss Universe / FOTO: EFE
Fátima Bosch nueva Miss Universe / FOTO: EFE
La mujer se coronó como la nueva soberana de la belleza en medio del apoyo recibido luego del altercado con el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil quien la llamó "tonta".

La mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 en Tailandia, luego de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.

Como se vio en una transmisión en vivo a inicios de noviembre, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó "tonta" en una reunión a la Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

El incidente provocó incluso la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como "ejemplo de cómo las mujeres" deben "alzar la voz". Nawat tuvo que disculparse posteriormente.

Tras el altercado en el concurso de belleza, Bosch ha ocupado amplios espacios en medios y redes sociales en México, lo que acentuó la expectación ante el concurso.

En Villahermosa, la capital del estado de Tabasco y de donde es originaria la joven, miles de personas se reunieron en un estadio de béisbol para seguir el concurso en directo.

"¡México, México!", clamaba la multitud que irrumpió en gritos y aplausos de júbilo cuando fue coronada, mientras el cielo se iluminaba de fuegos pirotécnicos, reportaron medios del país latinoamericano.

Tras ser coronada como la nueva Miss Universe, Bosch se expresó a través de sus redes sociales y le envió un mensaje de fuerza a las mujeres para que no se dejen humillar: “A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”.

“Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”, finalizó el escrito.

Las concursantes de Costa de Marfil, Filipinas, Tailandia y Venezuela también llegaron a la ronda final este año, seleccionadas entre más de 120 mujeres que competían por el título en un certamen considerado uno de los "cuatro grandes" concursos de belleza mundiales.

Durante la ceremonia en Tailandia, se reveló que Puerto Rico será la sede del concurso en su edición de 2026, en la que celebrará sus 75 años.

