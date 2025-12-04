Alerta futbolera global tras declaración de Messi en la que no confirmó su participación en el Mundial de 2026

Una preocupante alerta invadió a los aficionados del fútbol luego de que el célebre jugador argentino Lionel Messi no confirmara inmediatamente su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, un hecho que varios daban por sentado.

Aunque el ocho veces ganador del Balón de Oro aseguró que quiere ayudar a Argentina a defender el título obtenido en Catar 2022, no descartó una posible ausencia en el certamen.

Messi, cabe resaltar, confirmó hace más de dos meses atrás que contra Venezuela en Buenos Aires jugaría su último partido de Eliminatorias Sudamericanas, partido en el que Argentina derrotó a La Vinotinto 3 a 0 con un doblete de 'La Pulga'.

Sin embargo, verlo en acción en Estados Unidos, México y Canadá, en el que sería su último Mundial, se había dado como un hecho hasta el jueves, cuando se publicó la entrevista en la que Messi dijo que "esperaba" disputarlo, y confesó lo que ocurriría en "el peor de los casos".

"Espero poder estar ahí. Ya he dicho antes que me encantaría estar ahí", aseguró Messi cuando habló al respecto en una entrevista con ESPN, en la que condicionó su participación en la máxima cita si su cuerpo llega a aguantar.

"En el peor de los casos, estaré allí viéndolo en directo, pero será especial", añadió, y señaló que "el Mundial es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros (los argentinos), porque lo vivimos de una manera completamente diferente".

Messi, quien liderará al Inter Miami contra Vancouver Whitecaps en la final de la Copa MLS el sábado, reconoció además que el plantel de talentos —jugadores más jóvenes— es amplio en Argentina y el técnico Lionel Scaloni tendrá que tomar "decisiones difíciles" antes del Mundial, según consideró.

"Siguen apareciendo nuevos jugadores; además de los que ya están, siguen llegando caras nuevas", sostuvo el capitán del vigente combinado campeón del mundo.

"Cuando un grupo está así, es más fácil que los recién llegados encajen", prosiguió mientras enaltecía el trabajo y las cualidades personales de Scaloni.

Messi, cabe resaltar, ha jugado cinco Mundiales con Argentina y posee los récords de la selección nacional en cuanto a partidos internacionales (196) y goles (115).

Los seguidores de la era que marcó el número 10 esperan verle en la que puede ser la última rivalidad con su colega portugués Cristiano Ronaldo, junto a quien marcó una de las mejores épocas en la historia del deporte.