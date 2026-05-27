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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista del Flamengo - Foto: AFP
Jorge Carrascal, mediocampista del Flamengo - Foto: AFP
Flamengo

En Flamengo estarían disgustados con Jorge Carrascal por los últimos acontecimientos y podría dejar el equipo después del Mundial

mayo 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
De acuerdo con la información publicada desde Brasil, su actual club, Flamengo, estaría disgustado con su comportamiento tanto dentro como fuera del campo de juego tras el último escándalo en el que se vio involucrado.

El mediocampista colombiano Jorge Carrascal, recientemente convocado a la selección Colombia para representar a su país en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, cambiaría de equipo una vez finalice el certamen mundialista, según la prensa brasileña.

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De acuerdo con la información publicada desde Brasil, su actual club, Flamengo, estaría disgustado con el comportamiento, tanto dentro como fuera del campo de juego, que estaría teniendo el centrocampista cafetero.

Esto teniendo en cuenta que en lo que va de la temporada 2026 Carrascal ha sido expulsado en tres ocasiones, lo cual, según O’Globo, habría causado un disgusto en las directivas del club.

“En el club es de sobra conocido que Carrascal causa problemas no solo durante los partidos, sino también en su vida cotidiana en el condominio donde vive con algunos amigos y donde organiza fiestas constantemente. Carrascal es considerado un jugador que no se comporta bien en algunos partidos, a pesar de su reconocida habilidad. Las tarjetas rojas fueron solo una parte del problema”, indicó el medio antes mencionado.

Flamengo buscaría aprovechar la participación del volante cafetero en la Copa del Mundo como una vitrina que permitiría que su valor en el mercado incrementara y así recuperar la inversión que hizo por este a mediados de 2025, la cual fue de 12 millones de euros.

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Por ahora, el mediocampista se encuentra concentrado en su participación con Colombia en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026

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