Empresa colombiana se alió con importante celebridad para el Bogotá Fashion Week: realizaron un desfile en el Bronx

La empresa colombiana Kosta Azul se alió con la marca de una importante celebridad colombiana para presentar en el Bogotá Fashion Week 'RECAP'.

Se trata de una colaboración especial junto a Toscano, la marca creada por el reconocido asesor de imagen y empresario de moda colombiano Franklin Ramos, quien se ha convertido además en una personalidad digital influyente.

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La alianza une la tradición, experiencia y conocimiento textil de Kosta Azul con la visión contemporánea de la moda masculina de Ramos.

'Toscano para Kosta Azul' —como es el nombre de la propuesta— resignifica el traje clásico para buscar conectarlo con las nuevas generaciones masculinas, según ambas marcas.

Kosta Azul, cabe resaltar, es una de las empresas colombianas de moda masculina con mayor trayectoria en el país y más de 60 años de historia en confección y sastrería.

La colaboración nace como una apuesta por combinar ese legado y calidad de la que es una empresa familiar construida a lo largo de varias generaciones, con la sensibilidad estética, el lenguaje creativo y la visión de autor característica de Franklin Ramos y Toscano.

En ese sentido, la colección 'RECAP' busca devolverle protagonismo a la sastrería masculina desde una lectura que ha sido definida como más moderna y versátil.

Su concepto, según Kosta Azul, parte de "reinterpretar, reconstruir y revivir la esencia del traje clásico, llevándolo a una propuesta actual pensada para hombres que valoran el diseño, la calidad y los detalles".

En esta propuesta se destacan prendas con materiales como gabardinas estructuradas, drill premium, paños, tejidos livianos con caída, denim premium y algodones.

La paleta de color se mueve entre tonos "sobrios y atemporales" como negro, gris grafito, gris humo, café, taupe, beige piedra, marfil, arena, camel y azul noche.

"Tanto Kosta Azul como Toscano compartimos una mirada sobre la moda masculina donde el diseño, la calidad y los detalles son protagonistas. 'RECAP' es una propuesta que busca resignificar la sastrería masculina desde una estética más actual, sofisticada y versátil", afirmaron las marcas en un comunicado.

Pasarela en Bogotá Fashion Week

La pasarela otoño/ invierno 2026 de 'Toscano para Kosta Azul' tuvo lugar el jueves 14 de mayo en el marco del Bogotá Fashion Week, que concluyó ese día.

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El evento tuvo lugar en La Milla del Bronx Distrito Recreativo (BDC), donde importantes figuras de la televisión y el mundo de la moda desfilaron los atuendos de la colección 'Toscano para Kosta Azul'.

La colección, cabe resaltar, estará disponible en tiendas seleccionadas de Kosta Azul y en su canal online Kosta Azul como una cápsula especial.