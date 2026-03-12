Israel anuncia que atacó instalaciones en Irán donde asegura que "se desarrollan armas nucleares"

El ejército israelí informó este jueves haber golpeado una instalación en Irán donde, según afirma, se estaban desarrollando armas nucleares.

"La fuerza aérea israelí, actuando con inteligencia precisa de las fuerzas armadas, golpeó otra instalación del programa nuclear iraní", indicó el Ejército, y agregó que "el complejo de Taleqan estaba siendo usado por el régimen para avanzar en capacidades críticas de cara al desarrollo de armas nucleares".

El complejo de Taleqan se refiere aparentemente a una instalación en Parchin, al sureste de Teherán.

Según el centro de reflexión norteamericano Institute for Science and International Security (ISIS), que ha estado siguiendo el programa nuclear iraní, la república islámica llevó allí a cabo actividades militares encubiertas recientemente.

"Las fuerzas armadas de Israel identificaron recientemente que el régimen tomó medidas para rehabilitar el complejo después de que fuera atacado en octubre de 2024", afirmó el ejército.

A principios de este mes, el ejército israelí anunció que había atacado una instalación nuclear subterránea en Irán donde, según afirmó, los científicos desarrollaban "en secreto" un componente clave para armas nucleares.

"Los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas israelíes continuaron siguiendo las actividades de los científicos y localizaron su nueva ubicación en este emplazamiento, lo que permitió llevar a cabo un ataque preciso", afirmó el ejército en ese momento.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra el régimen de Irán para eliminar lo que el Estado hebreo describió como "la amenaza existencial" que supone el programa nuclear y de misiles balísticos de la República Islámica.