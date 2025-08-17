Donald Trump le pide a Zelenski ceder Crimea y desistir de unirse a la OTAN en vísperas de la reunión que mantendrán en Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo por la noche que el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, puede poner fin a la guerra con Rusia "casi de inmediato", pero descartó recuperar la ocupada Crimea o que Ucrania se una a la OTAN.

"El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en vísperas de una reunión en Washington con el mandatario ucraniano y líderes europeos.

"No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y UCRANIA NO PUEDE ENTRAR EN LA OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", añadió.

VEA TAMBIÉN Zelenski estará acompañado por Von der Leyen y otros líderes europeos en su reunión con Trump este lunes o

Por su parte, a su llegada a Washington para la reunión con Trump en la Casa Blanca de este lunes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que todas las partes buscan un rápido fin de la guerra de Rusia en su país y pidió una paz duradera. "Todos compartimos un fuerte deseo de poner fin a esta guerra rápida y fiablemente", publicó Zelenski en las redes sociales.

Zelenski se reunirá con Donald Trump este lunes junto con un grupo de líderes europeos que lo acompañarán, entre ellos, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Asimismo, se dio a conocer que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, visitará Estados Unidos para participar en el mencionado encuentro organizado por la Casa Blanca.

La reunión entre Trump y Zelenski se da después de que el viernes pasado el mandatario estadounidense se reuniera con Vladimir Putin en Alaska para negociar una salida pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia que estalló en 2022 con la invasión de las fuerzas rusas en territorio ucraniano.

VEA TAMBIÉN Zelenski dice que negativa de Putin a un alto el fuego "complica la situación" tras diálogos liderados por Trump o

Tras el encuentro con Putin, Estados Unidos le propuso este sábado a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, informó la primera ministra italiana y fuentes diplomáticas.

La propuesta se planteó durante una llamada telefónica que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este sábado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con dirigentes europeos, un día después de la cumbre de Trump con el ruso Vladimir Putin.