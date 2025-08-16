Zelenski dice que negativa de Putin a un alto el fuego "complica la situación" tras diálogos liderados por Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este sábado que la negativa rusa de aceptar un alto el fuego "complica la situación" para alcanzar la paz a más de tres años de iniciado el conflicto.

El mandatario ucraniano se refirió sobre los detalles de la reunión entre Donald Trump y Valdimir Putin este viernes en Alaska que han salido a la luz en las últimas horas.

"Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamados a un alto el fuego y no ha determinado cuándo dejará de matar. Esto complica la situación", expresó Zelenski la noche del sábado en redes sociales.

"Si no tienen la voluntad de cumplir una simple orden de detener los bombardeos, podría requerir mucho esfuerzo incitar a Rusia a querer aplicar algo mucho más importante: una coexistencia pacífica por décadas con su vecino", agregó Zelenski.

Este sábado, el presidente Donald Trump aseguró que “la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un mero Acuerdo de Alto el Fuego que ha menudo no se mantiene”.

Lo hizo luego de mantener también una llamada telefónica con Volodimir Zelenski, el presidente ruso.

En ese sentido, anunció que “el presidente Zelenski vendrá a D.C., la Oficina Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, millones de vidas de personas se salvarán”.