Domingo, 17 de agosto de 2025
Zelenski estará acompañado por Von der Leyen y otros líderes europeos en su reunión con Trump este lunes

agosto 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania / Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
También se dio a conocer que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, visitará la Casa Blanca para participar en el mencionado encuentro.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estará acompañado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y otros líderes europeos en su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, este lunes 18 de agosto.

Así lo anunció la propia von der Leyen en sus redes sociales. “Esta tarde recibiré a
Zelenski en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de VTC dispuestos. A petición del presidente Zelenski, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana”, expresó la política alemana en X.

Asimismo, se dio a conocer que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, visitará los Estados Unidos para participar en el mencionado encuentro organizado por la Casa Blanca.

Un día antes, el presidente de Ucrania hizo de conocimiento público que tuvo una conversación “larga y sustancial” con el presidente Trump en el marco del encuentro que se dio en Alaska entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra que se desarrolla en territorio ucraniano.

“Comenzamos con conversaciones individuales antes de invitar a los líderes europeos a unirse a nosotros. Esta llamada duró más de una hora y media”, informó Zelenski.

Para el gobernante ucraniano es de vital importancia que “Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación”.

“Ucrania reafirma su disposición a trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz. El presidente Trump informó sobre su reunión con el líder ruso y los principales puntos de su conversación. Es importante que la fuerza de Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación”, consideró el ejecutivo.

Prosiguió, además: “Apoyamos la propuesta del presidente Trump de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello. El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D.C., para hablar sobre todos los detalles para poner fin a la matanza y a la guerra. Agradezco la invitación”.

Al término de dicho comunicado, expresó su gratitud a todos aquellos líderes que colaboran para terminar con un conflicto que lleva más de 3 años en curso.

“Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos. También conversamos sobre las señales positivas de la parte estadounidense respecto a su participación para garantizar la seguridad de Ucrania. Seguimos coordinando nuestras posiciones con todos los socios. Agradezco a todos los que colaboran”, puntualizó.

Por su parte, Trump, a través de su plataforma digital Truth Social, dio detalles sobre lo que será la reunión con Zelenski en Washington.

“El presidente Zelenski vendrá a D.C., la Oficina Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, millones de vidas de personas se salvarán”, remarcó Trump.

La invasión rusa a Ucrania, cabe el apunte, también conocida como la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014.

Se trata, según expertos, del mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento, se han dado varias conversaciones para poner punto final a esta oscura página en la historia contemporánea de Europa.

