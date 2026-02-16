Histórico delantero sudamericano decidió regresar al fútbol profesional tras más de un año y medio de retroceso

El histórico jugador de la selección de Bolivia Marcelo Moreno Martins, tras casi dos años de haberse retirado del fútbol profesional, fue anunciado como nuevo refuerzo de Oriente Petrolero, escuadra que hizo oficial su presentación durante este fin de semana.

Durante su bienvenida, al equipo que lo vio debutar hace más de 22 años, expuso los motivos que lo llevaron en su momento a dar un paso al costado, de lo que lo motivó a regresar y de sus aspiraciones con la Verde.

De acuerdo con lo expuesto por el delantero, la principal razón que, en su momento, lo llevó a retirarse del fútbol fue la muerte de su progenitor, un hecho que marcó su vida.

“Se me fue mi héroe de mi vida, mi papá, mi maestro, el que me enseñó todo con la pelota, y se me fue el fútbol en su momento también porque la alegría de jugar ya no la tenía”, expresó Marcelo Moreno Martins.

Según lo expuesto por el experimentado jugador de la selección de Bolivia, desde la partida de su padre en abril de 2022, el dolor se apoderó de su “corazón” y con el tiempo tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Tras más de dos años de pausa, Marcelo Moreno Martins regresa a las canchas consciente del “desafío” que esto representa para “su vida, su carrera y el club”.

El “Flechero”, ahora con una motivación en el cielo, tiene claros sus objetivos: retomar su ritmo deportivo con su club Oriente Petrolero y regresar a la selección de Bolivia, con la cual anhela alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

“Yo estoy con muchas ganas de volver a ser el goleador que fui y eso se lo quiero dar de regalo a mi papá al cielo; una clasificación para mí va a ser lo máximo”, manifestó el atacante.

El próximo 26 de marzo, “La Verde”, por la semifinal del repechaje, se enfrentará a Surimena, la cual, de llegar a vencer, le otorgará el cupo a la final de la repesca, donde tendría que enfrentar a Irak el 31 de ese mismo mes.