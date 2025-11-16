Donald Trump señaló que podría tener conversaciones con Nicolás Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que podría tener conversaciones con Nicolas Maduro. En una charla con los periodistas en West Palm Beach dijo: “Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar”.

Las palabras del mandatario estadounidense se dan al tiempo que se conocieron las intenciones del Departamento de Estado de designar al Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

"El departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", escribió Marco Rubio en su cuenta de X.

La posibilidad de que Trump entable conversaciones con Maduro se da en medio del despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford.

Noticia en desarrollo.