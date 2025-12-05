Fuerzas Aéreas de Estados Unidos revelan imágenes de sobrevuelos de bombarderos B-52 en apoyo a operación Lanza del Sur cerca de Venezuela

La Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos publicaron este viernes en horas de la tarde imágenes de un reciente sobrevuelo que hicieron aviones bombarderos B-52 en el Caribe cerca de Venezuela.

Mediante un trino, la cuenta oficial de las Fuerzas Aéreas del Sur confirmó que los sobrevuelos fueron realizados en apoyo a la operación Lanza del Sur.

VEA TAMBIÉN "Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana o

“En apoyo de la operación Lanza del Sur, las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de los B-52 (…) completaron una demostración aérea de bombarderos de largo alcance en el Área de Operación del Comando Sur el 3 de diciembre”, indicó.

También precisó que los modernos bombarderos estuvieron acompañados para los ejercicios militares por los aviones de combate F-35B.

“Estas operaciones mejoran las capacidades conjuntas para disuadir y responder a las amenazas regionales”, detalló la cuenta.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. Maduro ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para ellas.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 87 personas.

VEA TAMBIÉN Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen o

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó el sábado pasado de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.