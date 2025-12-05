NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Despliegue militar

Fuerzas Aéreas de Estados Unidos revelan imágenes de sobrevuelos de bombarderos B-52 en apoyo a operación Lanza del Sur cerca de Venezuela

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Precisaron que estas operaciones mejoran “las capacidades conjuntas para disuadir y responder a las amenazas regionales”.

La Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos publicaron este viernes en horas de la tarde imágenes de un reciente sobrevuelo que hicieron aviones bombarderos B-52 en el Caribe cerca de Venezuela.

Mediante un trino, la cuenta oficial de las Fuerzas Aéreas del Sur confirmó que los sobrevuelos fueron realizados en apoyo a la operación Lanza del Sur.

o

“En apoyo de la operación Lanza del Sur, las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de los B-52 (…) completaron una demostración aérea de bombarderos de largo alcance en el Área de Operación del Comando Sur el 3 de diciembre”, indicó.

También precisó que los modernos bombarderos estuvieron acompañados para los ejercicios militares por los aviones de combate F-35B.

“Estas operaciones mejoran las capacidades conjuntas para disuadir y responder a las amenazas regionales”, detalló la cuenta.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. Maduro ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para ellas.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 87 personas.

o

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó el sábado pasado de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Aviones de combate

Caribe

Régimen de Maduro

Narcotráfico

Fuerzas Armadas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera entra en vigor con publicación en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado este 24 de noviembre

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas - Foto referencia EFE
Japón

Japón levanta la alerta de tsunami tras terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
César Farías Rafael Dudamel - Fotos AFP
La Vinotinto

César Farías asegura que Dudamel pudo haber clasificado a La Vinotinto al Mundial, pero expone razón que se lo impidió

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera entra en vigor con publicación en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado este 24 de noviembre

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas - Foto referencia EFE
Japón

Japón levanta la alerta de tsunami tras terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas

Partido de béisbol / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: Pexles / X
LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP: Tigres vuelve a la cima, Magallanes respira y Caracas pende de un hilo

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Transición democrática

Organización de derechos humanos detalla lo que debe pasar en los primeros 100 días tras un cambio político que posibilite una transición democrática en Venezuela

Navidad en Venezuela - AFP
Crisis en Venezuela

Desesperanza, inflación y miedo a opinar: Así está Venezuela a las puertas de la Navidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre