Martes, 25 de noviembre de 2025
Astronautas

Auroras y tormentas eléctricas sobre Sudamérica: astronauta graba video desde el espacio de los "espectáculos" que presenció

noviembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Captura del video de Zena Cardman en IG: @Zenanaut
Zena Cardman, astronauta vinculada actualmente a la NASA, registró ambos fenómenos meteorológicos con la cámara de su celular.

La astronauta de la NASA y experta en geobiología Zena Cardman publicó recientemente en sus redes sociales un video en el que se ven las auroras desde el espacio durante un recorrido en el que además se alcanza a presenciar una serie de tormentas eléctricas sobre Sudamérica.

Cardman, que aseguró nunca haber visto alguna aurora desde la Tierra, grabó lo que ella misma definió como un "espectáculo" desde su nave espacial, la Soyuz MS-27, durante la expedición 73 con la tripulación 11 a bordo.

"Todavía no he visto la aurora desde abajo, pero aquí arriba es un espectáculo frecuente. La de la semana pasada fue especialmente buena. A ver si logras ver Houston, Florida y la aurora boreal en una sola imagen", escribió Cardman en el texto que acompañó el clip.

Las auroras fueron captadas por la misma astronauta antes de que la tripulación se dirigiera, en su viaje espacial alrededor del planeta, hacia el Golfo, para llegar a Sudamérica y presenciar, también con su cámara registrando el momento, otro fenómeno meteorológico visto desde el Sistema Solar.

"Aquí luego cruzamos el Golfo y vimos unas impresionantes tormentas eléctricas sobre Sudamérica al amanecer", precisó Cardman sobre la publicación en la que registró ambos fenómenos naturales.

Una aurora, cabe resaltar, es un meteoro luminoso que se observa cerca de los polos magnéticos y es producido por partículas cargadas eléctricamente que provienen de las erupciones solares, de acuerdo con la RAE.

El fenómeno meteorológico es caracterizado, entretanto, por luces de colores en el cielo nocturno, que son a su vez un resultado de la colisión entre partículas solares y los gases de la atmósfera terrestre.

Los territorios en los que se pueden observar las auroras boreales, desde la Tierra, son algunos lugares de países como Canadá, Estados Unidos (en Alaska), Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. En el hemisferio sur, donde se conocen como auroras australes, se pueden ver en Nueva Zelanda o el sur de Argentina y Chile, aunque suelen ser menos accesibles

Las tormentas eléctricas, por su parte, son otro fenómeno meteorológico caracterizado por descargas de electricidad atmosférica, mejor conocidas como rayos, que están acompañados por luz, en lo que también se ha designado como relámpagos que llegan con un fuerte sonido, los truenos.

A diferencia de las auroras boreales, las tormentas eléctricas ocurren en casi todo el mundo, aunque son poco frecuentes en las zonas polares.

Se dan sobre todo en las regiones tropicales y templadas, por lo que países como Colombia, Venezuela (especialmente el río Catatumbo y el lago Maracaibo), Guatemala y Florida (Estados Unidos), son particularmente conocidos por su alta actividad eléctrica.

En Europa, sin embargo, algunos lugares cerca de Italia y España también registran un gran número de descarga, de acuerdo con aplicaciones tecnológicas internacionales del clima.

