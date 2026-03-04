NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Cuba

Air France anunció que suspende vuelos a Cuba en medio de apagón y crisis de combustible

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba | Foto AFP
Cuba | Foto AFP
Cuba enfrenta una crisis critica de energía y combustible que ha provocado apagones masivos y afecciones en la actividad económica de la isla.

Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible en Cuba, anunció este miércoles la aerolínea a la agencia de noticias de su país AFP.

o

"Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo", precisó Air France.

La reanudación está prevista "a partir del 15 de junio" si la situación mejora, añadió la aerolínea, que opera tres vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad.

Air France informó que los clientes con reserva que sean afectados por las cancelaciones serán "contactados de manera individual por correo electrónico, SMS y mediante la aplicación" de la compañía.

"Se les ofrecerá un cambio de fecha, un vale o un reembolso íntegro sin gastos", añadió la aerolínea, que dijo "lamentar esta situación".

La crisis energética que ya enfrentaba Cuba en los últimos años se agudizó en enero, cuando el presidente Donald Trump bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Actualmente, ante las dificultades de abastecimiento en la isla caribeña, los aviones de Air France realizan una escala técnica en Bahamas para repostar queroseno. Hasta el momento, varias aerolíneas internacionales ya anunciaron la suspensión de sus vuelos a Cuba: dos rusas, Rossiya y Nordwind, y tres canadienses (Air Canada, WestJet y Air Transat).

Por otro lado, la Unión Eléctrica (UNE) informó que millones de cubanos quedaron sin suministro eléctrico después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional en dos tercios de Cuba.

o

“Se produjo una desconexión del Sistema Electro energético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN”, escribió en X la UNE.

Hasta el momento la UNE ha anticipado grandes apagones para esta temporada, el mayor de ellos registrado ha mantenido sin energía a casi el 63% del país. No obstante, los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones de la isla.

Temas relacionados:

Cuba

América Latina

Energía

Petróleo

Combustible

Aerolíneas

Crisis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Helicóptero militar - Foto de referencia Canva/ Sobrevuelo de Leonardo AW139 - Foto: captura X: @sentdefender
Helicóptero

Sobrevuelo de helicóptero militar que detecta armas nucleares es registrado cerca del estadio en el que se jugará el Super Bowl

Barack Obama - Foto AFP
Barack Obama

Obama aclara su afirmación acerca de que los extraterrestres son reales y revela si durante su mandato tuvo o no contacto con estos

Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Duro golpe contra el régimen de Irán: reportan al menos 87 muertos en ataque con torpedo de EE. UU. a embarcación en el Océano Índico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Barack Obama y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Trump desata la polémica con video que muestra a los Obama como monos: Casa Blanca dijo que solo es un "meme de internet"

Helicóptero militar - Foto de referencia Canva/ Sobrevuelo de Leonardo AW139 - Foto: captura X: @sentdefender
Helicóptero

Sobrevuelo de helicóptero militar que detecta armas nucleares es registrado cerca del estadio en el que se jugará el Super Bowl

Petróleo en Venezuela - AFP
Petróleo en Venezuela

Gobierno Trump emite una licencia que permite la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela

Gianluca Prestianni, futbolista argentino / Vinícius Júnior, futbolista brasileño junto a jugadores del Benfica y Real Madrid - Fotos: EFE
Champions League

"Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions

Lionel Messi, futbolista argentino tendido en el terreno de juego del estadio Atanasio Girardot (Medellín) - Foto de referencia: EFE
Messi

¿Se perderá el Mundial?: Messi enciende las alarmas tras sufrir compleja lesión

Barack Obama - Foto AFP
Barack Obama

Obama aclara su afirmación acerca de que los extraterrestres son reales y revela si durante su mandato tuvo o no contacto con estos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre