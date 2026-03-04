Air France anunció que suspende vuelos a Cuba en medio de apagón y crisis de combustible

Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible en Cuba, anunció este miércoles la aerolínea a la agencia de noticias de su país AFP.

"Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo", precisó Air France.

La reanudación está prevista "a partir del 15 de junio" si la situación mejora, añadió la aerolínea, que opera tres vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad.

Air France informó que los clientes con reserva que sean afectados por las cancelaciones serán "contactados de manera individual por correo electrónico, SMS y mediante la aplicación" de la compañía.

"Se les ofrecerá un cambio de fecha, un vale o un reembolso íntegro sin gastos", añadió la aerolínea, que dijo "lamentar esta situación".

La crisis energética que ya enfrentaba Cuba en los últimos años se agudizó en enero, cuando el presidente Donald Trump bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Actualmente, ante las dificultades de abastecimiento en la isla caribeña, los aviones de Air France realizan una escala técnica en Bahamas para repostar queroseno. Hasta el momento, varias aerolíneas internacionales ya anunciaron la suspensión de sus vuelos a Cuba: dos rusas, Rossiya y Nordwind, y tres canadienses (Air Canada, WestJet y Air Transat).

Por otro lado, la Unión Eléctrica (UNE) informó que millones de cubanos quedaron sin suministro eléctrico después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional en dos tercios de Cuba.

“Se produjo una desconexión del Sistema Electro energético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN”, escribió en X la UNE.

Hasta el momento la UNE ha anticipado grandes apagones para esta temporada, el mayor de ellos registrado ha mantenido sin energía a casi el 63% del país. No obstante, los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones de la isla.