Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
Trump ratifica a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional en medio de polémica por muertes en Mineápolis en intervenciones de ICE

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Kristi Noem secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Kristi Noem secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. - Fotos: EFE
El titular de la Casa Blanca sostuvo que Noem permanecería en su puesto a pesar de las reacciones negativas por un tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, pese a las recientes muertes en Mineápolis en medio de intervenciones de agentes de ICE.

o

Trump, en ese sentido, sostuvo que Noem permanecería en su puesto a pesar de las reacciones negativas por un tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración en la mencionada demarcación.

Al ser preguntado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Noem dimitiría tras el asesinato del enfermero Alex Pretti, de 37 años, Trump respondió: “No, ella está haciendo un buen trabajo”.

Según videos que los medios de Estados Unidos han difundido, Pretti portaba un arma de fuego legalmente al momento de su muerte, no obstante, en los audiovisuales se evidencia que no la tenía en sus manos cuando recibió los disparos por parte de un agente de ICE.

o

Al respecto, Trump mencionó: “no se pueden tener armas, no se puede entrar con armas (en pleno operativo de ICE), no se puede hacer eso, pero es un incidente muy desafortunado".

Es de recordar que, a principios de este mes, la ciudadana Renee Good, madre de tres hijos, también de 37 años, perdió la vida a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Ante tal conmoción, hace una semana, una jueza federal de Estados Unidos impuso restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus "tácticas agresivas".

La togada ordenó a los agentes de ICE no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.

o

Bajo la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en 2025 y principios de 2026.

Fue el 20 de enero de 2025 que Donald Trump firmó la orden "Protecting the American People Against Invasion" (Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión).

