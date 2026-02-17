La inesperada reacción de Shakira cuando en pleno concierto vio una foto de Piqué

Durante su reciente concierto en El Salvador, la cantante colombiana Shakira protagonizó un momento viral al reaccionar con sorpresa y visible incomodidad al ver una foto de su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, entre el público.

La situación se registró el pasado 15 de febrero mientras la artista recorría la parte frontal del escenario saludando a sus fans.

Mientras se desplazaba por uno de los corredores del recinto, un seguidor levantó un celular o una paleta con una fotografía de Piqué.

Al reconocer la imagen, la cantante dio un paso atrás, abrió los ojos con asombro y mostró una expresión de incomodidad momentánea.

No obstante, tras el sobresalto espontáneo, la barranquillera recuperó la compostura y soltó una risa nerviosa.

Segundos después continuó interpretando la "BZRP Music Sessions, Vol. 53", tema musical que precisamente habla de su ex.

Sin duda su gira musical por El Salvador ha estado llena de novedades. A este episodio se le suma a otro momento viral: una leve caída al resbalar en la tarima.

Tal situación ocurrió durante su primer concierto en El Salvador la noche del pasado sábado 7 de febrero.

El accidente pasó mientras la barranquillera interpretaba su clásico 'Si te vas' en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González.

En video quedó registrado el momento en que la del barrio ‘El Limoncito’ se desplazaba hacia un costado del escenario, dio un paso en falso y cayó al suelo, golpeándose la parte derecha de su cuerpo.

A pesar de la situación, la artista se levantó casi de inmediato con humor, exclamando: "¡Qué caída!", y haciendo una señal de que estaba bien para tranquilidad del público.