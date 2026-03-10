NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Jhon Jader Durán

Jhon Durán rompió el silencio y le respondió al Pibe Valderrama sobre su convocatoria a la selección: "como jugar retirado no se puede hablar sin saber qué pasa en la realidad"

marzo 10, 2026
Por: Diana Pérez
Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Esto se da luego de las declaraciones que dio el histórico '10' de la selección Colombia en las que afirmó que para el Mundial de 2026, el cual se disputará en junio, el joven atacante del Zenit de Rusia no va a alcanzar.

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán acapara los titulares de los principales medios de comunicación tras responder a las declaraciones que dio el referente de la 'Tricolor', Carlos 'Pibe' Valderrama y la razón por la que no está siendo convocado a la selección.

El artillero tomó su cuenta de Instagram para aclarar de una vez por todas el tema, por el que se cree que no volvió al conjunto nacional: su supuesta pelea con Néstor Lorenzo y dos de sus compañeros de equipo tras el empate en eliminatorias contra Perú.

Durán no se guardó nada y apuntó contra quienes aseguran que se peleó con el cuerpo técnico y los jugadores James Rodríguez y Jefferson Lerma, diciendo: "Hola buenas tardes, ya está bien de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que diga estas cosas solo por hablar o aparecer".

o

"Pero ya está bien con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona. La verdad, yo no peleé con ningún jugador ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección colombiana. ¡Eso es FALSO!", acotó.

El joven atacante del Zenit de Rusia explicó que "el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así muchos de ustedes no les guste y no lo crean".

"A ustedes es tan fácil engañarlos con una falsa humildad, que por eso siempre preferiría decir las cosas como son y no maquillarse y falsear nada para quedar bien con nadie", puntualizó.

Sin embargo, no se olvidó de responder a las palabras que dijo el Pibe en una reciente entrevista en la que aseguró que Durán se "sacó solo" de la convocatoria de la selección colombiana.

Ante esto, Durán afirmó: "por último, quiero decir que uno como periodista o mucho menos como jugador "retirado" no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen, ¿Vale? El que tenga pruebas de que he tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador".

"Es muy comprometido hablar por hablar, si tiene un micrófono y una cámara, su misión es informar y transmitir la verdad; no para desinformar y mucho menos mentir, en perjuicio de la dignidad e imagen de una persona a quien ni siquiera conoce", finalizó el escrito.

No obstante, sus palabras han sido fuertemente criticadas por la hinchada colombiana en redes sociales.

"No aclare que oscurece Durán", "Se metió con el Pibe, no vuelve a ver la amarilla en la vida", "El man cree que la gente es estúpida y no se da cuenta de las cosas", "¿Si es así de que no paso nada, dónde están los compañeros y el dt para defenderlo?", son algunos de los comentarios.

Esto se da luego de las declaraciones que dio el histórico '10' de la selección Colombia en entrevista con Sportcenter de ESPN en las que afirmó que para el Mundial de 2026, el cual se disputará en junio, el joven atacante del Zenit de Rusia no va a alcanzar.

Cuando fue cuestionado sobre si Durán tenía un cupo en la convocatoria al mundial, el Pibe señaló: "¿Con Durán? Yo creo que para el próximo, pa este no le va a alcanzar".

o

"Él (Jhon Jáder) se sacó solo", agregó y tras esto fue consultado si sus palabras se deben a su inestabilidad de equipos que ha tenido el delantero, a lo que simplemente dijo: "no, no; porque peleó con el grupo".

"Y ustedes saben que peleó con el grupo (...) El que pelea con el grupo se saca solo. Tiene condiciones, por eso está en la selección y por eso ha jugado donde ha jugado, y por eso lo llamaron para la selección", acotó.

Valderrama no se detuvo ahí y continuó diciendo: "condiciones tiene (Durán) y no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo".

Las palabras del histórico jugador del conjunto cafetero hacen referencia a la tan sonada pelea que se dice que Durán tuvo con el entrenador del equipo Néstor Lorenzo y sus dos compañeros James Rodríguez y Jefferson Lerma.

Temas relacionados:

Jhon Jader Durán

Carlos Valderrama

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Deportes

Ver más
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
La Vinotinto

Oswaldo Vizcarrondo dio a conocer quién es para él el jugador de La Vinotinto con mejor presente

Foto de jugadores y directivos de Navegantes del Magallanes junto a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez - Foto: X
Delcy Rodríguez

¿Magallanes empañó su épica victoria ante Caimanes de Barranquilla por la Serie de las Américas al celebrar el campeonato con Delcy Rodríguez?

Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Néstor Lorenzo

¿Deja la selección Colombia? Este es el gigante sudamericano que pone sus ojos en Néstor Lorenzo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Edmundo González Urrutia - Foto: EFE
Presos políticos

"Acompaño a cada familia que hoy exige justicia": Edmundo González a quienes se encuentran en huelga de hambre y exigen la liberación de sus seres queridos en Zona 7

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por Javier Milei

Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
La Vinotinto

Oswaldo Vizcarrondo dio a conocer quién es para él el jugador de La Vinotinto con mejor presente

Erupción de un volcán de lodo en Colombia
Volcán

Estas son algunas de las impresionantes imágenes que deja erupción de un volcán de lodo en Colombia

Foto de jugadores y directivos de Navegantes del Magallanes junto a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez - Foto: X
Delcy Rodríguez

¿Magallanes empañó su épica victoria ante Caimanes de Barranquilla por la Serie de las Américas al celebrar el campeonato con Delcy Rodríguez?

María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado

“La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”: María Corina Machado anuncia que regresará “en pocas semanas” a su país

El presidente español Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron, presidente de Francia - Foto: EFE
Emmanuel Macron

Francia se pronuncia tras advertencia de Trump de suspender el comercio con España por no permitir el uso de sus bases militares para atacar al régimen iraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre