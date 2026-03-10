Jhon Durán rompió el silencio y le respondió al Pibe Valderrama sobre su convocatoria a la selección: "como jugar retirado no se puede hablar sin saber qué pasa en la realidad"

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán acapara los titulares de los principales medios de comunicación tras responder a las declaraciones que dio el referente de la 'Tricolor', Carlos 'Pibe' Valderrama y la razón por la que no está siendo convocado a la selección.

El artillero tomó su cuenta de Instagram para aclarar de una vez por todas el tema, por el que se cree que no volvió al conjunto nacional: su supuesta pelea con Néstor Lorenzo y dos de sus compañeros de equipo tras el empate en eliminatorias contra Perú.

Durán no se guardó nada y apuntó contra quienes aseguran que se peleó con el cuerpo técnico y los jugadores James Rodríguez y Jefferson Lerma, diciendo: "Hola buenas tardes, ya está bien de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que diga estas cosas solo por hablar o aparecer".

"Pero ya está bien con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona. La verdad, yo no peleé con ningún jugador ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección colombiana. ¡Eso es FALSO!", acotó.

El joven atacante del Zenit de Rusia explicó que "el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así muchos de ustedes no les guste y no lo crean".

"A ustedes es tan fácil engañarlos con una falsa humildad, que por eso siempre preferiría decir las cosas como son y no maquillarse y falsear nada para quedar bien con nadie", puntualizó.

Sin embargo, no se olvidó de responder a las palabras que dijo el Pibe en una reciente entrevista en la que aseguró que Durán se "sacó solo" de la convocatoria de la selección colombiana.

Ante esto, Durán afirmó: "por último, quiero decir que uno como periodista o mucho menos como jugador "retirado" no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen, ¿Vale? El que tenga pruebas de que he tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador".

"Es muy comprometido hablar por hablar, si tiene un micrófono y una cámara, su misión es informar y transmitir la verdad; no para desinformar y mucho menos mentir, en perjuicio de la dignidad e imagen de una persona a quien ni siquiera conoce", finalizó el escrito.

No obstante, sus palabras han sido fuertemente criticadas por la hinchada colombiana en redes sociales.

"No aclare que oscurece Durán", "Se metió con el Pibe, no vuelve a ver la amarilla en la vida", "El man cree que la gente es estúpida y no se da cuenta de las cosas", "¿Si es así de que no paso nada, dónde están los compañeros y el dt para defenderlo?", son algunos de los comentarios.

Esto se da luego de las declaraciones que dio el histórico '10' de la selección Colombia en entrevista con Sportcenter de ESPN en las que afirmó que para el Mundial de 2026, el cual se disputará en junio, el joven atacante del Zenit de Rusia no va a alcanzar.

Cuando fue cuestionado sobre si Durán tenía un cupo en la convocatoria al mundial, el Pibe señaló: "¿Con Durán? Yo creo que para el próximo, pa este no le va a alcanzar".

"Él (Jhon Jáder) se sacó solo", agregó y tras esto fue consultado si sus palabras se deben a su inestabilidad de equipos que ha tenido el delantero, a lo que simplemente dijo: "no, no; porque peleó con el grupo".

"Y ustedes saben que peleó con el grupo (...) El que pelea con el grupo se saca solo. Tiene condiciones, por eso está en la selección y por eso ha jugado donde ha jugado, y por eso lo llamaron para la selección", acotó.

Valderrama no se detuvo ahí y continuó diciendo: "condiciones tiene (Durán) y no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo".

Las palabras del histórico jugador del conjunto cafetero hacen referencia a la tan sonada pelea que se dice que Durán tuvo con el entrenador del equipo Néstor Lorenzo y sus dos compañeros James Rodríguez y Jefferson Lerma.