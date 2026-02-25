NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Inter de Milán

El sorprendente equipo que eliminó al Inter de la Champions League alcanzó extraño e inédito hito para el norte de Europa

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del Bodo/Glimt. (AFP)
Jugadores del Bodo/Glimt. (AFP)
El Bodo/Glimt ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

El Bodo/Glimt sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el vicecampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.

Para delirio de los más de tres mil hinchas que llegaron desde Noruega, el Bodo/Glimt ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.

o

Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.

"Para nosotros ha sido increíble. Sabíamos que sería muy difícil contra el Inter, que es un equipo muy fuerte y jugó la final la temporada pasada", dijo Hauge, una de las figuras del Bodo/Glimt. "Tengo fe en este proyecto y lo estamos demostrando en la Champions League".

El modesto equipo del Círculo Polar Ártico ha derrotado en esta Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter en dos ocasiones.

Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

Su paso a los octavos de final del torneo europeo se traduce en un hito histórico. El Bodo/Glimt se convirtió en el equipo proveniente de una ciudad más al norte de Europa en clasificarse a la ronda que recibe a los 16 mejores del campeonato.

Un gol de Jens Petter Hauge tras una horrenda falla del defensa suizo Manuel Akanji en la salida del Inter, a los 58 minutos, acabó con las ilusiones del vicecampeón de Europa de dar vuelta a la derrota 3-1 sufrida en la ida.

o

Akanji intentó ceder al portero interista, el también suizo Yann Sommer, pero erró y le dejó el balón servido a la entrada del área a Ole Didrik Blomberg.

El atacante noruego remató, Sommer rechazó y Hauge, con el arco libre silenció el San Siro. Fue su sexto gol en diez partidos en el torneo. Hasta entonces el partido había sido un monólogo.

Desde el inicio mismo del encuentro el Inter salió en busca de la remontada de forma desordenada y cargó de centros el área noruega, pero entre el portero ruso Nikita Haikin y, en especial, el espigado defensa central Odin Bjørtuft se encargaron de abortar cualquier intento local.

El Inter extrañó en demasía a su capitán y goleador, el lesionado atacante argentino Lautaro Martínez, que sufrió una distensión en el soleo de la pierna izquierda en la ida y tiene para al menos tres semanas de baja.

No tuvo a nadie que finalizara las jugadas o que pescara algún balón suelto en la infinidad de centros que tiró.

Temas relacionados:

Inter de Milán

Bodø/Glimt

Champions League

UEFA Champions League

Liga de Campeones

Octavos de Final

Historia del fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Más de Deportes

Ver más
Exfutbolista español / Cancha de fútbol - Fotos: Instagram / Pexels
Fútbol

Exfutbolista español sorprende en redes al decir que sobrevivió al balompié con "masculinidad frágil"

James Rodríguez y Ángel Di María | Foto: EFE
Ángel Di María

Ángel Di María revela que James Rodríguez tuvo que ver con su abrupta salida del Real Madrid: "no me quería ir"

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Inter de Miami

Lionel Messi desató locura en Medellín: así fue su llegada con Inter Miami

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bloqueo con vehículos incendiados este domingo, en una vía de Guadalajara (México) tras la muerte de alias 'El Mencho’-Foto: EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Famosa cantante de ascendencia colombiana tuvo que cancelar su espectáculo en Jalisco tras el caos que generó el abatimiento de alias ‘El Mencho’

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos ya habría devuelto a Venezuela los 500 millones de dólares de venta inicial del petróleo

Exfutbolista español / Cancha de fútbol - Fotos: Instagram / Pexels
Fútbol

Exfutbolista español sorprende en redes al decir que sobrevivió al balompié con "masculinidad frágil"

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Aurora Boreal - Foto Canva
aurora boreal

El cielo de Alaska se ilumina: Un espectáculo de auroras boreales en su máximo esplendor

Gustavo Petro y John McNamara - AFP
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre