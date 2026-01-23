NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Ecuador informó que aceptó reunirse con Colombia para tratar las tensiones tras imposición de aranceles mutuos

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa y Gustavo Petro | Foto: AFP
Colombia es el mayor socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú.

Este viernes el gobierno de Ecuador anunció que aceptó la propuesta de Colombia para reunirse para tratar la guerra comercial que enfrentan, pero que dicho encuentro no se dará en la fecha planeada por el gobierno colombiano.

Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, aseguró en declaraciones divulgadas el viernes por su cartera, que "Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas, para la siguiente semana, para poder mantener diálogos".

Los países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el tráfico de drogas en la frontera común.

Tras el impasse iniciado por Quito, Bogotá anunció la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, país que afirmó contar con suficiente capacidad para “cubrir de manera autónoma” la demanda diaria del servicio eléctrico.

Sin embargo, en un intento por desescalar las tensiones, el gobierno colombiano propuso reunirse en la frontera este domingo.

La ministra, quien acompaña al presidente Daniel Noboa en su visita a Bruselas tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos, señaló que en el encuentro con autoridades colombianas se va a "insistir" en "este tema tan importante" de enfrentar de manera conjunta al narcotráfico en el área limítrofe.

"Lo que el Ecuador ha hecho es, no poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos (colombianos) para poder cubrir este costo, que el día de hoy no es compartido" con la vecina nación, añadió.

Noboa acusa a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de no hacer suficiente contra los carteles que hoy tienen a Ecuador como uno de los países más violentos de la región.

"Para responderle aquí al colega presidente de Ecuador, que no me quiere nada (...), le vendimos energía cuando necesitaban, pero ahora como no la necesitan...", dijo Petro y añadió que el problema del narcotráfico en la frontera tiene una responsabilidad compartida.

Noboa es aliado de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien también ha convertido la lucha contra las drogas en una prioridad y ha utilizado de manera similar los aranceles para alcanzar sus objetivos.

Colombia es el mayor socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú, y el segundo del mundo después de Estados Unidos.

