NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Copa del Mundo

Embajada de EE. UU. en Colombia publica una de las primeras imágenes de la Copa del Mundo en Bogotá con histórico jugador de la Selección

febrero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Copa del Mundo Selección Colombia 2014 - Fotos EFE
La misión diplomática promovió también el FIFA Pass, que permite a los poseedores de entradas para el Mundial obtener una cita prioritaria en el trámite de la visa en caso de no contar con una.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia publicó este lunes una de las primeras imágenes de la Copa del Mundo en Bogotá a propósito del evento promocional en el que está participando la FIFA para llevar el icónico trofeo a varios países alrededor del mundo antes del inicio de la competencia.

"¡Bogotá ya está vibrando con el fútbol!", escribió la Embajada de Estados Unidos en Colombia en su publicación en X de las tres fotos en las que se ve a su equipo de trabajo y también aparece un histórico futbolista colombiano que hizo parte de la Selección.

Se trata de Mario Alberto Yepes, defensor central y excapitán de la Selección Colombia. El zaguero, vale recordar, jugó el Mundial de Brasil en 2014 en el que La Tricolor logró su mejor participación en una Copa del Mundo tras llegar hasta la instancia cuartos de final.

"La delegación de la Embajada de Estados Unidos, liderada por el Encargado de Negocios, Jarahn Hillsman, tuvo el honor de ver de cerca el trofeo más icónico del mundo", agregó la Embajada de Estados Unidos en Colombia en su post.

La misión diplomática mostró también su interés en incentivar a los seguidores del fútbol en Colombia a ser partícipes del que es considerado el evento deportivo más importante del mundo.

"¡Nos estamos preparando para albergar el torneo más grande del mundo, y estamos agradecidos con la Cámara Colombo Americana y el Consejo de Empresas Americanas en Colombia por acompañarnos mientras animamos a los aficionados colombianos!", agregó.

El trofeo de la Copa del Mundo, cabe resaltar, llegó desde el 15 de febrero a Bogotá y estará expuesto hasta las 9:00 p.m. del jueves en el centro de eventos Corferias, donde los usuarios interesados en asistir deben participar en una serie de dinámicas expuestas en internet.

La llegada a Colombia del emblemático premio dorado que se le dará a la selección campeona del torneo que albergarán Estados Unidos, México y Canadá, se da cuando faltan menos de cuatro meses para el inicio de la competencia, que se llevará a cabo desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

En la misma publicación del lunes, la Embajada de Estados Unidos en Colombia invitó a los aficionados al fútbol a comprar sus entradas para el Mundial y promovió su dinámica de FIFA Pass para que, quienes están interesados en participar de la experiencia y no tienen visa, obtengan una cita prioritaria en el trámite.

"¿Ya tienes tus boletas? ¡Activa el FIFA PASS en la página de la FIFA! Esto te permitirá acceder a una cita de entrevista prioritaria para solicitar tu visa", concluyó la Embajada en su post.

