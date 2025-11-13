NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Mundial Sub-17

Colombia y Venezuela buscarán avanzar a los octavos de final del Mundial: estas han sido sus mejores presentaciones

noviembre 13, 2025
Por: Natalya Baquero González
Estas han sido las mejores actuaciones de Venezuela y Colombia Sub-17 en un Mundial - Fotos: EFE
Entre este viernes 14 y sábado 15 de noviembre se disputarán los dieciseisavos del Mundial Sub-17.

La selección Colombia y su similar de Venezuela lograron hacerse un lugar en los dieciseisavos de la Copa del Mundo de la categoría Sub-17, instancia que se juega por primera vez en la historia en un certamen mundialista. Esto como preámbulo a lo que será el Mundial de Norteamérica de 2026, que también contará con la participación de 48 selecciones.

A esta fase de la competencia se clasificaron 32 equipos, entre ellos la Tricolor, que se medirá ante su similar de Francia, por un cupo a los octavos de final del campeonato.

Por su parte, la Vinotinto, con un mayor rendimiento, finalizó como líder de su serie y ahora se enfrentará a Corea del Norte, que fue uno de los mejores terceros de la competencia que se desarrolla en Catar.

En esta instancia del certamen mundialista, tanto los dirigidos por Freddy Hurtado como los comandados por Oswaldo Vizcarrondo dejarán todo en la cancha por hacerse un lugar en los octavos de final y de paso superar lo hecho en ediciones anteriores en el Mundial de la categoría.

Estas han sido las mejores actuaciones de Colombia y Venezuela en la Copa del Mundo Sub-17

Los cafeteros que se encuentran participando en su séptimo Mundial han logrado superar en cinco oportunidades la fase de grupos, teniendo en cuenta el actual torneo que se disputa en Catar.

De las seis ediciones anteriores, la Tricolor avanzó en dos oportunidades a la semifinal del campeonato mundialista, en el que terminó como una de las cuatro mejores selecciones. Siendo la Copa Mundial Sub-17 de Finlandia de 2003 y el Nigeria 2009, sus mejores actuaciones de esta competencia.

Por su parte, la mejor actuación de Venezuela en el certamen mundialista fue en el año 2023, que se disputó en Indonesia, campeonato en el cual la Vinotinto logró avanzar hasta los octavos de final, instancia en la que fue eliminada a manos de su similar de Argentina.

A comparación de Tricolor, el seleccionado venezolano se encuentra participando en su tercera Copa del Mundo desde la creación de este torneo en el año 1985. Siendo esta la segunda vez en su historia que supera la fase de grupos.

¿Cuándo juegan Colombia y Venezuela?

Los cafeteros, dirigidos por el profesor Feddy Hurtado, se medirán este viernes 14 de noviembre ante su similar de Francia, juego que se disputará desde las 8:30 a.m., hora colombiana. Un encuentro que usted podrá disfrutar por la app del Canal RCN.

Entre tanto, Venezuela se enfrentará el sábado ante Corea del Sur, desde las 10:15 a.m. hora Colombia.

