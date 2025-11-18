El gesto de James Rodríguez con reconocida modelo colombiana con el que confirmaría el inicio de una nueva relación amorosa

La Selección Colombia venció este sábado 2-1 a Nueva Zelanda en el amistoso disputado en La Florida por fecha FIFA.

El encuentro no solo no solo acaparó la atención por el resultado deportivo, sino por un gesto que ha causado revuelo en redes sociales.

Mientras los aficionados intentaban saludar y capturar un momento con su ídolo, James Rodríguez aprovechó para saludar a su familia y aparentemente su nueva pareja.

Antes del partido, el deportista se acercó a la tribuna para saludar a todos sus familiares. Entre sus allegados, se encontraba Luisa Duque, una reconocida modelo e influencer con quien se le ha relacionado en varias oportunidades.

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el momento en el que el jugador le dio un beso en la boca a la modelo, confirmando así una relación sentimental entre ambos.

Este gesto, aparentemente breve, transformó la percepción pública de su relación, dejando claro un vínculo fuerte entre ambos.

La nueva pareja del ex Real Madrid es una modelo nacida en Pereira, quien ha cobrado relevancia en las últimas horas luego de darse a conocer públicamente.

La modelo se ha destacado por su belleza, por lo que desde ya han aumentado sus seguidores tras el beso que le dio a James y que terminó por oficializar la relación.

Colombia enfrentaría a selección europea campeona del mundo de cara al Mundial 2026

Este martes, la Tricolor se enfrentará a Australia en su segundo encuentro y el último del año para preparar la cita orbital del próximo año. En medio de la gira de la selección cafetera por Estados Unidos, desde Europa se conoció en las últimas horas que se estaría gestionando un amistoso ante una selección campeona del mundo meses antes del comienzo del Mundial 2026.

Se trata de Francia, selección campeona en Rusia 2018 y subcampeona en 2022. Según reveló el diario deportivo francés L'Équipe, los europeos tendrían como plan viajar a Estados Unidos en marzo para disputar dos encuentros amistosos en la doble fecha FIFA de marzo.

Uno de los rivales principales que estarían tratando de concretar Les Blues sería Colombia, que también estaría interesada en enfrentar a un rival de peso para preparar la cita orbital del próximo año.

Además de Colombia, Francia estaría tratando de concretar un amistoso con la selección brasileña también en Estados Unidos.