"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

El abogado venezolano Perkins Rocha cumple un año más de vida privado de la libertad. María Costanza Cipriani, esposa del preso político, y su hijo Santiago Rocha, hablaron sobre lo que implica vivir esta fecha con la ausencia de su ser amado.

"Supe por rumores, porque lo leí en las redes sociales, que le habían abierto el juicio", explicó Cipriani.

Relató que al acudir al Palacio de Justicia para hablar con la defensora pública asignada, descubrió que había sido sustituida por otra persona sin notificación a la familia, y que efectivamente “el juicio se estaba desarrollando”.

“Me imagino que nadie va a promover nada para defenderlo en ese juicio”, lamentó la esposa del preso político.

Aseguró que a su esposo "se le está haciendo un juicio sin defensa, ni privada ni pública" que, además, se desarrolla “telemáticamente”.

Santiago Rocha, quien comparte la fecha de cumpleaños con su padre, expresó que su mayor deseo es "la libertad”. “Sin duda alguna, la libertad. De los presos políticos, de todas las personas injustamente detenidas".

El hijo, además, recordó las palabras de su padre días antes de ser detenido. "Él daría su vida por la verdad", mencionaron.