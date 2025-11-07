NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Los familiares del abogado venezolano aseguraron que Perkins “daría su vida por la verdad".

El abogado venezolano Perkins Rocha cumple un año más de vida privado de la libertad. María Costanza Cipriani, esposa del preso político, y su hijo Santiago Rocha, hablaron sobre lo que implica vivir esta fecha con la ausencia de su ser amado.

"Supe por rumores, porque lo leí en las redes sociales, que le habían abierto el juicio", explicó Cipriani.

Relató que al acudir al Palacio de Justicia para hablar con la defensora pública asignada, descubrió que había sido sustituida por otra persona sin notificación a la familia, y que efectivamente “el juicio se estaba desarrollando”.

“Me imagino que nadie va a promover nada para defenderlo en ese juicio”, lamentó la esposa del preso político.

Aseguró que a su esposo "se le está haciendo un juicio sin defensa, ni privada ni pública" que, además, se desarrolla “telemáticamente”.

Santiago Rocha, quien comparte la fecha de cumpleaños con su padre, expresó que su mayor deseo es "la libertad”. “Sin duda alguna, la libertad. De los presos políticos, de todas las personas injustamente detenidas".

El hijo, además, recordó las palabras de su padre días antes de ser detenido. "Él daría su vida por la verdad", mencionaron.

Temas relacionados:

Venezuela

Perkins Rocha

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Lima. (AFP)
Protestas

Un muerto y cerca de 100 heridos deja protesta masiva tras instalarse nuevo gobierno en Perú

Javier Cisneros, opositor venezolano / Funcionarios del Sebin - Foto: Instagram / EFE
Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra al dirigente político Javier Cisneros tras sacarlo a la fuerza de su casa y agredir a su madre

Cubano deportado a cárcel de África por parte de EE. UU. - Fotos: referencia Canva
Migrantes cubanos

“Esto es una sentencia de muerte”: amiga del cubano deportado por EE. UU. a una cárcel de máxima seguridad en África donde inició una huelga de hambre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Protestas en Lima. (AFP)
Protestas

Un muerto y cerca de 100 heridos deja protesta masiva tras instalarse nuevo gobierno en Perú

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"Hay bastantes pruebas de que Petro recibió plata de los narcotraficantes": contundente declaración de congresista republicano Bernie Moreno en NTN24

Javier Cisneros, opositor venezolano / Funcionarios del Sebin - Foto: Instagram / EFE
Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra al dirigente político Javier Cisneros tras sacarlo a la fuerza de su casa y agredir a su madre

Cubano deportado a cárcel de África por parte de EE. UU. - Fotos: referencia Canva
Migrantes cubanos

“Esto es una sentencia de muerte”: amiga del cubano deportado por EE. UU. a una cárcel de máxima seguridad en África donde inició una huelga de hambre

Inundaciones Sucre / Foto archivo: Protección Civil
Inundaciones

Desbordamiento de ríos y colapso de puente: Vuelve el alerta en Sucre por lluvias

Huracán Melissa
Cuba

El "extremadamente peligroso" huracán Melissa tocó tierra en Cuba tras dejar a Jamaica convertida en "zona de desastre"

Fuerzas militares estadounidenses en el Caribe | Foto captura video X: @Southcom
Despliegue militar de Estados Unidos

"Letales y listas": Comando Sur de EE. UU. mostró imágenes de operaciones en medio de versiones sobre posibles ataques a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre