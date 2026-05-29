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Visualización de la remodelación estadio Metropolitano - Foto tomada de X @AlejandroChar
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Copa Sudamericana

Conmebol ratifica a la ciudad de Barranquilla como sede de la gran final de la Copa Sudamericana

mayo 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
De esta manera, la capital del Atlántico se convertirá en la primera ciudad en Colombia en acoger la gran final de un certamen futbolístico de alta envergadura, desde que se disputa a juego único.

Este viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó a la ciudad de Barranquilla, Colombia, como la sede de la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Por medio de la cuenta oficial del torneo, el ente regulador del fútbol sudamericano reitera al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, para que albergue el último juego del torneo internacional el próximo 21 de noviembre.

"¡En camino al Metropolitano! Aquí se jugará la gran final de la Copa Sudamericana” , se expresa en la publicación en redes sociales.

El anuncio de la Conmebol se llevó a cabo este viernes, mismo día que se realizó el sorteo de los play-off de la Sudamericana y de los octavos de final tanto de esta competencia como de la Copa Libertadores.

De esta manera, la capital del Atlántico se convertirá en la primera ciudad de Colombia en acoger la gran final de un certamen futbolístico de alta envergadura como lo es la Copa Sudamericana, desde el 2019 cuando se implementó la final a partido único y en un país diferente al de los equipos finalistas.

Con este anuncio, la Conmebol ratifica su confianza para que las obras de reestructuración del escenario deportivo de la ciudad de Barranquilla estén listas para inicios del mes de noviembre.

Cabe destacar que a inicios del mes de mayo el presidente del Concejo Distrital, Mauricio Villafañez Jabba, dio a conocer que las obras avanzan en un 40% y que en ese sentido se espera que en septiembre estas ya hayan llegado al 80% y desde ese mes completar la fase final del proyecto.

Cabe destacar que, desde el 19 de enero del presente año, la administración local inició las obras de ampliación y remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por medio de las cuales aumentará el aforo, pasando de los 45.994 espectadores a 60.013.

Además, la casa de la selección Colombia, como también se le conoce a este escenario deportivo, contará con la transformación de la fachada, la cual será bioclimática, tensada y contará con una malla microperforada de poliéster de alta tenacidad.

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