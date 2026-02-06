Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán tras primera ronda de diálogos

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán, momentos después de que ambos países concluyeran una ronda de diálogo en Omán.

Estas medidas apuntan a 15 entidades, 2 personas y 14 buques de la "flota fantasma" vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, incluidos barcos con bandera de Turquía, India y los Emiratos Árabes Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que Irán utiliza los ingresos del petróleo para "financiar actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificar su represión dentro de Irán".

El presidente Donald Trump está "comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración", agregó Pigott.

Desde el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021), Estados Unidos ha impuesto sanciones para obligar a otros países a dejar de comprar petróleo iraní.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunió el viernes con enviados de Trump en Omán para discutir sobre el programa nuclear de Teherán. Araqchi dijo que el encuentro se había desarrollo en un "ambiente positivo".

Las conversaciones se producen después de que el Estado clerical iraní reprimiera con violencia algunas de las protestas más grandes que ocurren en el país desde la revolución islámica de 1979.

Trump había amenazado con el uso de la fuerza contra Irán y aumentó la presencia militar estadounidense cerca de las costas iraníes.