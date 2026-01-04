"María Corina Machado es fantástica; queremos una transición, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y debemos pensar en las próximas semanas": Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció nuevas declaraciones sobre el operativo que derivó en la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Luego de que el presidente Donald Trump confirmara que su país estará al frente de Venezuela hasta que llegue una transición pacífica del poder, se señaló a Rubio como una de las principales fichas para llevar adelante dicho manejo.

En medio de críticas por parte de algunos gobiernos que alegan "injerencia", Rubio explicó:

"Es política gobernante... Queremos que Venezuela avance en una dirección determinada porque no sólo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que es de nuestro interés nacional", dijo.

Y agregó que la operación de Estados Unidos es "una guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no contra Venezuela".

Sobre el interés frente a Venezuela, Rubio fue tajante: "los cambios más inmediatos son los que están en el interés nacional de Estados Unidos. No vamos a poder permitir en nuestro hemisferio un país que se convierta en una encrucijada para las actividades de todos nuestros adversarios alrededor del mundo".

Frente a los cuestionamientos sobre la legalidad de los ataques en Venezuela, Rubio aseguró que este tipo de operativos se pueden llevar a cabo por determinación del presidente y sin aprobación del Congreso.

"Esta no fue una acción que requiriera la aprobación del Congreso. Esto no fue una invasión (...) solicitaremos la aprobación del Congreso para las acciones que la requieran. De lo contrario, se les notificará", añadió.

Rubio también le hizo frente a las críticas de sectores que se oponen al operativo contra Maduro y que recuerdan los conflictos en Medio Oriente.

"Venezuela no se parece en nada a Libia, Irak, Afganistán o el Medio Oriente, salvo por los agentes iraníes que operan allí conspirando contra Estados Unidos. Estos son países occidentales. La gente debería dejar de comparar peras con manzanas", sentenció.

Sin embargo, la pregunta ahora es cuál será el papel de Edmundo González y María Corina Machado en la esperada transición del poder, pues en recientes declaraciones Trump dejó entrever que entregar el poder al presidente electo y a la líder democrática no ha sido contemplado por su administración.

Según Rubio, tener a los principales líderes opositores en el exilio resulta ser una gran piedra en el camino para una solución pronta.

“María Corina Machado es fantástica, la conozca desde hace años y ella es todo el movimiento. Pero aquí estamos lidiando con una realidad, nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses", dijo.

Y agregó: "los primeros pasos consisten en salvaguardar los intereses nacionales de Estados Unidos y, al mismo tiempo, beneficiar al pueblo de Venezuela. No más narcotráfico. No más presencia de Irán/Hezbollah allí. No más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios".

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó explosiones en cuatro puntos de gran relevancia para las Fuerzas Armadas de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

La operación terminó con la rápida captura y extracción del dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Desde su llegada a Nueva York, líderes mundiales y figuras han reaccionado al mismo tiempo al que se ha generado un intenso debate tanto en redes sociales como en las calles sobre la legalidad del ataque por parte de Estados Unidos.