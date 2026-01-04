Prenda que usó Maduro al llegar a territorio estadounidense se agota y la empresa se pronuncia: esto es lo que cuesta

Una de las prendas que usó Nicolás Maduro el sábado al momento de su llegada a Nueva York luego de su captura en Venezuela por las fuerzas armadas estadounidenses está agotada, según informó la empresa que la fabrica.

"Bienvenidos a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX "Patriot Blue" no se enviará hasta la primavera. ¡Pero ya está disponible para reservar!", escribió en X la cuenta oficial de Origin USA.

En la publicación, junto a su mensaje, la empresa incluyó dos imágenes: la de una fotografía que le habría sido tomada a Maduro en territorio estadounidense junto a agentes de la DEA, y otra de la exhibición producto.

Se trata de un tipo de buzo azul claro con capota de material delgado que vestía Maduro al momento de bajar de las escaleras del avión en el que fue trasladado hasta Nueva York.

El producto es nombrado por la empresa como 'Sudadera con capucha de entrenamiento refrescante ORIGIN RTX' y descrito por ellos como uno que "regula la temperatura", con un precio de 79 dólares publicado en su página web.

Esa prenda, cabe resaltar, es distinta a la que Maduro tenía puesta al momento de ser retirado de Venezuela en el buque anfibio USS Iwo Jima, según una fotografía que el presidente Donald Trump divulgó en internet.

En aquella imagen dentro del buque, Maduro vestía un conjunto de sudadera de color gris, mientras tenía sus manos atadas —aparentemente esposadas—, sus ojos cubiertos con unas gafas de seguridad, al igual que una especie de cascos con cancelación de sonido.

La otra foto, aunque no oficial, circuló en varias plataformas y en ella se puede ver a Maduro sentado mientras posa alrededor de los agentes hacia la cámara con sus dos dedos pulgares levantados, aunque también esposado y con un gorro recogido que cubre parte de su cabeza.

Junto a otras imágenes como videos y fotos del momento de su llegada a Nueva York, la captura de Maduro le dio la vuelta al mundo en poco tiempo al igual que las declaraciones de Trump sobre el futuro de Venezuela.

El mandatario estadounidense aseguró que su Gobierno "administrará" Venezuela "hasta que llegue el tiempo de una transición", una afirmación cuestionada por los propios demócratas de Estados Unidos, quienes dijeron que esa no fue una decisión anteriormente presentada por Trump a todo el sector político del país.

Aunque el régimen venezolano quedó a cargo de quien ha sido vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez —una medida rechazada por congresistas en Florida—, Trump advirtió consecuencias "probablemente mayores" a las de Maduro, si Rodríguez "no hace lo correcto".