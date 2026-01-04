NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Prenda que usó Maduro al llegar a territorio estadounidense se agota y la empresa se pronuncia: esto es lo que cuesta

enero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
La disponibilidad de la sudadera, de acuerdo con su fabricante, estará nuevamente activa hasta la primavera estadounidense.

Una de las prendas que usó Nicolás Maduro el sábado al momento de su llegada a Nueva York luego de su captura en Venezuela por las fuerzas armadas estadounidenses está agotada, según informó la empresa que la fabrica.

"Bienvenidos a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX "Patriot Blue" no se enviará hasta la primavera. ¡Pero ya está disponible para reservar!", escribió en X la cuenta oficial de Origin USA.

o

En la publicación, junto a su mensaje, la empresa incluyó dos imágenes: la de una fotografía que le habría sido tomada a Maduro en territorio estadounidense junto a agentes de la DEA, y otra de la exhibición producto.

Se trata de un tipo de buzo azul claro con capota de material delgado que vestía Maduro al momento de bajar de las escaleras del avión en el que fue trasladado hasta Nueva York.

El producto es nombrado por la empresa como 'Sudadera con capucha de entrenamiento refrescante ORIGIN RTX' y descrito por ellos como uno que "regula la temperatura", con un precio de 79 dólares publicado en su página web.

o

Esa prenda, cabe resaltar, es distinta a la que Maduro tenía puesta al momento de ser retirado de Venezuela en el buque anfibio USS Iwo Jima, según una fotografía que el presidente Donald Trump divulgó en internet.

En aquella imagen dentro del buque, Maduro vestía un conjunto de sudadera de color gris, mientras tenía sus manos atadas —aparentemente esposadas—, sus ojos cubiertos con unas gafas de seguridad, al igual que una especie de cascos con cancelación de sonido.

La otra foto, aunque no oficial, circuló en varias plataformas y en ella se puede ver a Maduro sentado mientras posa alrededor de los agentes hacia la cámara con sus dos dedos pulgares levantados, aunque también esposado y con un gorro recogido que cubre parte de su cabeza.

Junto a otras imágenes como videos y fotos del momento de su llegada a Nueva York, la captura de Maduro le dio la vuelta al mundo en poco tiempo al igual que las declaraciones de Trump sobre el futuro de Venezuela.

El mandatario estadounidense aseguró que su Gobierno "administrará" Venezuela "hasta que llegue el tiempo de una transición", una afirmación cuestionada por los propios demócratas de Estados Unidos, quienes dijeron que esa no fue una decisión anteriormente presentada por Trump a todo el sector político del país.

o

Aunque el régimen venezolano quedó a cargo de quien ha sido vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez —una medida rechazada por congresistas en Florida—, Trump advirtió consecuencias "probablemente mayores" a las de Maduro, si Rodríguez "no hace lo correcto".

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro

Nueva York

Moda

Venta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Ahora que Maduro está detenido en EE. UU. la principal exigencia es la libertad de los presos políticos”: Teniente José Ángel Rodríguez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado habló de cuándo regresará a Venezuela y que hará todo lo posible para "poner fin a esta tiranía"

Celebraciones por la captura de Maduro | Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Maduro no vuelve, lo lógico es que hubiera elecciones”: Julio Borges explica lo que se viene para Venezuela

Trata de personas - Foto de referencia: Canva
Trata de personas

Capturan a "Yaneidis": Engañaba a jovencitas en Margarita para prostituirlas en Trinidad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado habló de cuándo regresará a Venezuela y que hará todo lo posible para "poner fin a esta tiranía"

Celebraciones por la captura de Maduro | Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Maduro no vuelve, lo lógico es que hubiera elecciones”: Julio Borges explica lo que se viene para Venezuela

Trata de personas - Foto de referencia: Canva
Trata de personas

Capturan a "Yaneidis": Engañaba a jovencitas en Margarita para prostituirlas en Trinidad

Donald Trump (AFP)
ELN

El grupo guerrillero ELN anunció paro armado de 72 horas en “protesta contra el plan neocolonial de Trump”

Wisin, reguetonero puertorriqueño / FOTO: EFE
Wisin

Así se ve Wisin, del legendario dúo Wisin y Yandel, sin sus lentes oscuros: “parece asiático”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Futbolista colombiano Jeison Murillo | Foto: EFE
Barcelona

Barcelona busca evitar el famoso caso del jugador colombiano Jeison Murillo tras la lesión de Christensen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre